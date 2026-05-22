CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dahil 77’si tutuklu 414 sanıklı İBB Davası’nın 41. duruşması dün Silivri’de görüldü. Mahkeme, 3. tutukluluk incelemesinde; 9 tahliye kararı verdi. O isimler şöyle:

Dilek İmamoğlu’nun abisi Cevat Kaya. Ekrem İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı Seza Büyükçulha. Büyükçekmece Belediyesi Başkanvekili Ahmet Şahin. Yazılım mühendisi Iraz Bayrak. CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan. Mustafa Keleş. Eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy. Etkin pişmanlık ifadesi veren Gökhan Köseoğlu. Zabıta müdürü Hakan Aplak.

BAYRAM MESAJI VERDİ

Davada şimdiye kadar 42 sanık tahliye edildi. Ekrem İmamoğlu, tahliye kararı değerlendirdi.

İmamoğlu, “Bayramınızı tebrik ediyorum, hepinize iyi bayramlar. Bunlar emeklisine, işçisine, gazetecisine bayram yaşatmıyor ama Alican kurtuldu, çok mutluyum. Şunu söyleyeyim: Mahkemelerde yargılama yok. Yargılamayı siz sandıkta yapacaksınız.”

‘HUKUKUN GEREĞİ’

Cevat Kaya, ceza alsa dahi infaz süresi 99 gün olduğu halde 387 gündür tutukluydu. Davanın en genç sanığı Iraz Bayrak savunmasında “Ben 2021’de işe girdim ama 2019 yılında geliştirilen bir projeden sorumlu tutuluyorum” demişti. 1 yıldır tutuklu olan Ulusoy ağır sağlık sorunları yaşıyordu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Ulusoy’un tahliyesi için “Çoktan bırakılması gereken tutuklularla birlikte tahliye kararı, hukukun gereğidir” dedi.

Selim İmamoğlu’na yeni soruşturma

Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu ile İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in de aralarında olduğu 18 isim hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. Medyascope’un haberine göre: mahkeme 11 Mayıs’ta 18 ismin banka hesaplarına ve kiralık kasalarına el koyma kararı aldı. Soruşturmada gizlilik kararı olduğu öğrenildi.