CHP lideri Özgür Özel’in, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e ait olduğunu belirterek ödeme planını daireye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

HER GÜN BİR SORU

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Gürlek’e ait olduğu öne sürülen bir evin ödeme planına ilişkin belgeyi hatırlatarak, “72 saat oldu, henüz bir açıklama yapılmadı” diyerek, Bakan Gürlek’e seslendi.

CHP’li Murat Emir, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“72 saat oldu, henüz bir açıklama yapılmadı. İşinizi kolaylaştıralım; cevap ver(e)mediğiniz her gün bir soru soralım, siz de cevap verin: Yaklaşık 9 milyon TL’lik senet taksitleri tam olarak nasıl ödendi? Hem yasaların hem de sözleşmenin getirdiği

zorunluluk gereği banka havalesiyle mi? Öyle ise bu ödemenin geliri nereden elde edildi? Dekontları nerede?”

Emir, daha önce de Gürlek’e, “Neredeyse 24 saat geçti, Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten belgeye ve taşınmazlarına dair tek bir açıklama dahi gelmedi. Yoksa bu suskunluk belgelerin kabulü mü?” diye sormuştu.

Gürlek’e destek kabine dışından

CHP lideri Özgür Özel’in iddiaları karşısında uzun süre suskun kalan iktidardan bazı isimler Adalet Bakanı Akın Gürlek’e destek mesajı paylaştı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Gürlek’in mal varlığına yönelik iddialarının havada kaldığını iddia etti. Kabine üyelerinin hiçbir açıklama yapmadı, Gürlek’e AKP’li iki isim destek verdi.

Akın Gürlek

İKİ İSİMDEN AÇIKLAMA

AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, “Adalet Bakanımız Akın Gürlek, kamuoyunu açıkça yanıltmaya yönelik algı operasyonuna dair gereken açıklamayı nezih bir şekilde yapmıştır” ifadelerini kullandı. AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da

“Bakanımız gerekli açıklamayı yapmış, tüm belgeleriyle sürecin hukuki yollarla takip edileceğini açıkça ifade etmiştir” ifadeleriyle Gürlek’i savundu.