Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel, 9 yıl aradan sonra Aile Arasında 2 filminin çekimlerine başlıyor. Birsel, sosyal medya hesabından senaryonun tamamlandığını ve çekim hazırlıklarının başladığını duyurdu.

''PARÇALAR YERİNE OTURDU''

Birsel paylaşımında heyecanını şu sözlerle paylaştı:

“2 Aile Arasında yola çıktı geliyor! Benim açımdan bütün parçalar yerine oturdu, çekimlere başlayabiliriz.”

İlk filmde büyük ilgi gören komedi, devam filmiyle beyaz perdede yeniden izleyicilerle buluşacak. 9 yıl aradan sonra yapılan bu duyuru, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

GİŞEDE BAŞARI YAKALAMIŞTI

Aile Arasında, hem eleştirmenlerden olumlu yorumlar almış hem de gişede büyük başarı yakalamıştı. Devam filmi, özellikle eski kadroyu ve sürpriz konuk oyuncuları ile merak uyandırıyor.