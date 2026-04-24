Hindistan’ın Odisha eyaletinde yer alan Kundhei köyü, bugünlerde tarım dünyasının konuştuğu bir mucizeye ev sahipliği yapıyor. Yıllarca pirinç ve mısır ekerek sadece karnını doyurabilen çiftçiler, rotayı egzotik Tayvan Karpuzu’na kırınca hayatları değişti. Bir zamanlar "geçinemiyoruz" diyen köylüler, şimdi tarlalarından servet fışkırmasının keyfini sürüyor.

YATIRIMI 3 AYDA 4'E KATLADI

2021 yılında küçük bir deneme ile başlayan bu serüven, kısa sürede tam zamanlı bir darphaneye dönüştü. Çiftçilerin paylaştığı rakamlar ise dudak uçuklatıyor:

Sadece 50 bin rupilik bir başlangıç sermayesi, sezon sonunda 200 bin rupilik bir gelire dönüştü.

Tüm masraflar çıktıktan sonra 3 ayda elde edilen 150 bin rupilik net kar, bölgedeki geleneksel mahsullerin hayal bile edemeyeceği bir seviyede.

1 AYDA EV, ARABA ALDIRAN KAZANÇ KAPISI

Üreticiler, bu egzotik meyvenin kilogram fiyatının yerel karpuzları ikiye katladığını belirtiyor.

Hasat döneminde yaşanan yoğun talep ve yüksek kar marjı sayesinde, üretim alanını genişleten çiftçiler için ev ve araba sahibi olmak artık bir hayal değil, sadece bir-iki hasatlık bir hedef haline gelmiş durumda. "Aarohi" ve "Vishala" gibi türlerle tarlalarını donatan köylüler, tarımda inovasyonun nasıl bir servet yarattığını kanıtlıyor.

Peki, bu karpuzu bu kadar değerli kılan ne?

Görsel Şölen: Dışı klasik yeşil olsa da kesildiğinde ortaya çıkan parlak sarı renk, sofraların yeni lüksü haline geldi.

Bal Gibi Tat: Geleneksel kırmızı karpuzlara oranla çok daha yüksek şeker oranına sahip.

Hızlı Döngü: Sadece 90 günde olgunlaşıyor, bu da yılda birden fazla kez para kazanma imkanı sunuyor.

Sarı karpuzun bir diğer büyük avantajı ise zaman yönetimi. Hızlıca hasat edilen karpuzların ardından arazi hemen pirinç ekimine hazır hale geliyor. Böylece çiftçiler, tek bir araziden yıl boyu çift maaş alır gibi gelir elde ediyor.

Kundhei köyü örneği, doğru ürünü doğru teknikle buluşturan her çiftçinin kısa sürede sınıf atlayabileceğini gösteriyor.