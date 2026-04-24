Instagram içerik üreticisi Mallika Fatehpuria, tıp dünyasını ve diyetisyenleri şaşırtan bir 'yaşam tarzı' devrimine imza attı. Aç kalmadan, sevdiği yemeklerden vazgeçmeden tam 35 kilo veren Mallika, zayıflamanın bir ceza değil, bir "denge oyunu" olduğunu deşifre etti.

Mallika'nın en büyük devrimi, ekmek ve makarnayı çöpe atmayı reddetmesi oldu. Ekmek, pilav veya makarnayı tamamen kesmek yerine, tabağındaki dengeyi kurdu. "Sorun yemeğin kendisi değil, tabağınızdaki dengesizlik" diyen Mallika, karbonhidratı bir 'yasak' olmaktan çıkardı.

Fatehpuria, tatsız ve sıkıcı diyet yemeklerini hayatından tamamen sildi. Hafif ama damak çatlatan yemekler hazırlayarak mutfakta yeni bir dönem başlattı.

Mallika, eskiden her gün saatlerce süren yoğun antrenmanların şart olduğunu düşünüyordu. Karmaşık spor aletleri yerine basit bir yürüyüş ve düzenli aktivitenin gücünü keşfetti. Vücudu hırpalamak yerine, kuvvetini artıracak temel hareketlere odaklandı.

Mallika'nın 35 kiloluk zaferinin en önemli anahtarı, kilo vermeyi "bir an önce bitmesi gereken bir görev" olarak görmeyi bırakmasıydı.

Kilo vermeyi kısa vadeli bir hedef olmaktan çıkarıp, günlük hayatına entegre edebileceği basit alışkanlıklara dönüştürdü. Katı diyetlerle verdiği kiloları geri almaktan bıkan Mallika, bu kez "yaşam tarzı" değişikliğiyle kalıcı başarıya ulaştı.

Mallika'nın kilo vermek için yapmayı bıraktığı 4 şey

Sıkı diyetler

Karbonhidratların dışlanması

Tatsız ve "sıkıcı" yemeklerin tüketimi

Aşırı egzersiz