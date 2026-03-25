Niran Ünsal, müzik kariyerinin yanı sıra Atina’da temizlik şirketi kurarak yeni bir sektöre giriş yaptı. Şirket, Atina’daki evlere temizlik elemanları yönlendiriyor ve Ünsal, işin başında aktif rol alıyor.

''TEMİZLİK TAKINTISI VARMIŞ''

Ünsal, annesinin temizlik konusundaki takıntılı tavırlarını örnek göstererek şunları söyledi:

"Annem temizlik konusunda çok takıntılıydı. İnanılmaz titiz bir kadındı. Temizlik ona adeta terapi gibi geliyordu. Annemin temizlik yapacağım diye uçak kaçırmışlığı bile var."



Bu açıklama, Ünsal’ın temizlik sektörüne yönelişinin aile kökenli bir alışkanlık ve tutkudan geldiğini gözler önüne seriyor.

MÜZİSYEN BİR AİLEDEN GELİYOR

Gerçek adı Fatma Uludan Canevi olan Niran Ünsal, 13 Ağustos 1974’te İzmir’de dünyaya geldi. Keman ve kanun sanatçısı aileden gelen Niran, müzikle erken yaşta tanıştı; TRT İzmir Radyosu çocuk korosunda sekiz yaşında sahneye çıktı ve klasik Türk müziği eğitimi aldı.

GENÇ YAŞTA ÖDÜLLER ALDI

Genç yaşta müzik kariyerine odaklanan Ünsal, İzmir’in seçkin sahnelerinde pop müzik yorumcusu olarak tanındı ve kısa sürede adını duyurdu. 1993’te "Yılın Umut Veren Kadın Sesi" ödülünü aldı ve 1994’te “Pop Show 94” yarışmasında birinciliği kazandı.

ÜNLÜ İSİMLERİN BESTECİSİ

İlk albümü Haktan’ı 1996’da çıkaran Niran Ünsal, ardından besteci ve söz yazarı kimliğini ön plana çıkararak ünlü isimlere eser verdi. Özcan Deniz, Rober Hatemo, Seda Sayan, Metin Şentürk gibi isimler onun şarkılarını seslendirdi. 1999’daki Şarkılara Tutundum albümü ile hem yorumcu hem söz yazarı olarak adından söz ettirdi; “Tövbekar” şarkısı hem bestesi hem sözleriyle kendisine aittir.



2003’te Ahmet Kaya anısına hazırlanan Dinle Sevgili Ülkem albümünde “Giderim” şarkısını seslendirdi. Ardından 2004’te solo albümü Göçebe ile büyük beğeni topladı. 2007’de kendi müzik şirketi NÜ Müzik Yapım’ı kuran Ünsal, “İyi Niyetlerim” ve 2009’da çıkan Sesler ve İzler albümleriyle hem besteci hem yapımcı kimliğini pekiştirdi. 2012’de ise İnce Ayar maksi single’ını çıkardı.

Bugüne kadar 100’ün üzerinde besteye imza atan Niran Ünsal’ın eserleri arasında Özcan Deniz’in “Nasip Değilmiş”, Rober Hatemo’nun “Mahrum”, Sibel Can’ın “Gümüş Kurşun”, Levent Yüksel’in “Fasl-ı Muhabbet” gibi çok sayıda hit şarkı bulunuyor.