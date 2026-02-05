Birçok kişi, hem bütçesini sarsmamak hem de trendleri yakalamak umuduyla uygun fiyatlı mobilya ve dekorasyon objeleriyle tanınan bu markanın yolunu tutuyor. Bazen, farkında bile olmadan satın alınan sıradan bir nesne, zamanla gerçek bir yatırıma dönüşebilir. Tıpkı 1990'lı yıllarda sadece birkaç avroya satılan ancak bugün altın değerinde alıcı bulan o lamba gibi.

VİNTAGE AKIMI FİYATLARA DA ETKİ ETTİ

Günümüzde trend vintage ürünlere kaymış durumda. Sonuç olarak, 1980'li ve 1990'lı yılların dekorasyon objeleri oldukça popüler hale geldi. Fiyatlar o kadar yükseldi ki bazı parçalar eBay gibi ikinci el platformlarında adeta kapışılıyor. Mobilya ve iç dekorasyon denince akla gelen İsveçli dev IKEA, trendleri uygun fiyatlarla sunarak piyasada kendine sağlam bir yer edinmişti.

ARZU NESNESİNE DÖNÜŞEN LAMBA

IKEA'nın bazı kült objeleri, zaman içinde beklenmedik bir değer kazandı. Artık mağazalarda bulunmayan bu ürünler, koleksiyonerleri ve nostalji tutkunlarını peşinden sürükleyerek ikinci el piyasasının en gözde parçaları haline geldi. L'Internaute tarafından aktarılan bilgilere göre, bu durumun en somut örneği, markanın ünlü tasarımcısı Tord Björklund tarafından 1990'larda tasarlanan ikonik Prologue lambaderi.

Sade hatlara sahip retro İskandinav tarzıyla, 150 cm boyundaki bu lamba yeniden sahne ışıklarının altında. 1990'larda 30 ile 50 avro arasında bir fiyata satılan lamba, bugün ikinci el sitelerinde 200 ile 350 avro arasında alıcı buluyor.

43 BİN LİRAYA KADAR ÇIKTI

Hatta bu lamba, online antika sitesi Selency'de 850 avro yaklaşık 43.762,91 Türk Lirası fiyatına kadar ulaştı. Artık bu lambanın basit bir dekorasyon objesi olmaktan çıkıp, gerçek bir küçük hazineye dönüştüğünü söyleyebiliriz. 90'lı yıllarda üretilen ve uzun süredir satışı olmayan Prologue lambasının fiyatındaki bu artışın temel sebebi, nadir bulunması.