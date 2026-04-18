Adriyatik Denizi’nin yükselen suları, tarih boyunca sayısız fırtınaya göğüs geren Venedik’i tarihten silme tehdidiyle karşı karşıya bırakıyor.

Yeni bilimsel araştırmalar, mevcut bariyerlerin yetersiz kalacağını ve en uygulanabilir çözümün şehrin tarihi anıtlarını "başka bir yere taşımak" olabileceğini ortaya koydu.

23 yılda 18 büyük sel yaşandı

Venedik artık sadece "Acqua Alta" (Yüksek Su) dönemlerinde değil, yılın büyük bir kısmında sularla mücadele ediyor.

Bilim insanları, küresel deniz seviyelerinin önümüzdeki 300 yıl içinde 7 metreye, en kötü senaryoda ise 16 metreye kadar yükselebileceği konusunda uyarıyor.

Şehri koruyan MOSE sistemi ve mevcut pompalar, yalnızca 1,25 metrelik bir yükselmeye kadar güvenlik sağlayabiliyor. 22. yüzyılda bu sınırın aşılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Araştırmacılar, lagünü kurtarmak için dört farklı senaryoyu mercek altına aldı:

Mevcut sistemlere ek teknolojik bariyerler eklemek.

Lagün çevresine kalıcı duvarlar inşa etmek.

Venedik lagününü denizden tamamen izole edecek devasa bir baraj inşa etmek.

Anıtları söküp daha yüksek bir bölgeye yeniden inşa etmek.

90 milyar euroluk 'tahliye' senaryosu

Bilim insanlarına göre, deniz seviyesinin aşırı yükselmesi durumunda en gerçekçi (ancak en acı verici) seçenek şehrin terk edilmesi.

Tarihi yapıların başka bir yere taşınmasının maliyeti yaklaşık 90 milyar euro olarak hesaplanıyor.

Bu senaryoda turistler taşınan San Marco Bazilikası'nı yeni yerinde ziyaret edebilecek; ancak sular altında kalan "gerçek" Venedik zamanla çürüyerek okyanus tabanına çökecek.