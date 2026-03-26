Artan sıcaklıklar, Avusturya’daki buzulların erime hızını artırıyor. Ülkedeki 96 buzuldan yalnızca ikisi, son iki yıl içinde geri çekilmedi. Avusturya Alp Kulübü’nün 13 Mart tarihli raporuna göre, batıdaki Tirol’deki Alpeiner Ferner ile doğudaki Salzburg’daki Stubacher Sonnblickkees en fazla kayıp yaşayan buzullar oldu; her biri 100 metreden fazla çekildi. Ortalama geri çekilme ise 20 metreyi aştı.

Pasterze’de buzul dilinin parçalanması devam ediyor. Uzun vadeli eğilim, Avusturya’daki buzulların uzunluk, alan ve hacim bakımından küçülmeye devam ettiğini gösteriyor.

BİNDEN FAZLASI KAYBOLDU

Buzulların geri çekilmesi, içme suyu, enerji üretimi, tarım, altyapı ve turizm gibi alanlarda etkiler doğuruyor. İsviçre’de de benzer küçülmeler gözlemleniyor; 2015’ten bu yana İsviçre buzulları dörtte bir oranında küçüldü, binden fazla küçük buzul kayboldu.

Avusturya’daki geri çekilmeye yetersiz kar yağışı ve geçen yıl ortalamanın yaklaşık 5°C üzerinde seyreden sıcak haziran ayı gibi olumsuz hava koşulları katkı sağladı. Mevcut geri çekilme oranı, 135 yıllık ölçüm tarihinde kaydedilen sekizinci en büyük erime olarak kayda geçti.