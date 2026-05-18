23 Haziran’da sezon finali yapacak olan “A.B.İ.” dizisinde sürpriz bir ayrılık kararı alındı. Dizide avukat Çağla karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu’nun ekibe veda edeceği öğrenildi. DOĞAN'I BEKLEYEN ZORLU GÜNLER Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu dizide hikâyenin yönü tamamen değişiyor. Dizide Kenan İmirzalıoğlu’nun hayat verdiği Doğan karakteri, önce babasını ardından Çağla’yı kaybederek karanlık bir döneme giriyor. TÜM DENGELER DEĞİŞECEK Dün Çağla’nın veda sahnesinin çekildiği öğrenilirken, dizide bundan sonraki süreçte tüm dengelerin değişeceği konuşuluyor. Yapım ekibinin yeni sezonda hikâyeyi farklı bir noktaya taşıyacağı belirtiliyor.

