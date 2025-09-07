Kan gruplarımızı bilmek oldukça önemlidir. Bu nedenle karşılaşabileceğimiz olağanüstü durumlara karşın yanımızda taşıdığımız kimliklere kan grubu bilgilerimiz de işlenir.



Sağlık için olmazsa olmaz öneme sahip bu bilgi, aynı zamanda kişiliğimize, karakterimize ve fiziksel özelliklerimize ilişkin de önemli bilgiler barındırıyor. Japonya'da yapılan araştırmalar, kan grupları ile insanların kişisel ve bilişsel özellikleri arasında anlamlı bir korelasyon olduğunu gözler önüne sererken, araştırma sonucunda en dikkat çeken grup ise A Rh+ kan grubu sahipleri oldu.

A RH+ KAN GRUBU SAHİBİ MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR



Uzmanlar, oldukça yaygın görülen bu kan grubunda yorgunluk ve hastalık belirtilerinin çok fazla olduğunu belirterek, A Rh+ kan grubuna sahip olan ve son yıllarda çok daha çabuk yorulduğunu fark eden insanların uygulaması gereken adımları sıraladı.



Türkiye'de nüfusun yüzde 35'e yakınının taşıdığı bu kan grubu, diğer tüm kan gruplarına göre daha parçalı olması ile biliniyor. Oldukça geçişken ve gevşek kan parçalarına sahip A Rh+ kan grubunun bu özelliği, gün içerisinde harcanan enerjinin ardından akşam saatlerinde ani yorgunluklarla karşılaşılmasına sebep olmakta.

Japonya'da yapılan araştırmalar, A Rh+ kan grubu mensuplarının aynı fiziksel özelliklere sahip olmasına ve aynı yorucu tempo uygulamalarına maruz kalmasına rağmen, diğer kan grupları arasında en çok yorulan insanlardan oluştuğunu kanıtladı.



YORGUNLUKTAN KURTULMANIN TEK ÇARESİ BU



Uzmanlar, bu durumun önüne geçebilmek için A Rh+ kan grubuna sahip insanlara, mutlaka takviye gıda ve vitamin almaları gerektiğini belirtti. Özellikle günün sabah saatlerinde alınacak vitaminler, bu kan grubu mensuplarında dikkat eksikliği ve hiperaktivite adımlarını büyük ölçüde törpülerken, odaklanma süresinde çarpıcı bir yükseliş yaşanmasına yardımcı oluyor.