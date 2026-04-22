Avrupa Birliği Ukrayna için planlanan 90 milyar avroluk kredi paketini ve Rusya’ya yönelik 20. yaptırım paketini onaylamak üzere resmi süreci nihayet başlattı.

Brüksel’de büyükelçiler düzeyinde çarşamba günü başlatılan bu yazılı prosedür üye devletlere itiraz için 24 saatlik bir süre tanıyor.

Diplomatlar aylar süren gerginliğin ardından Druzhba petrol bor hattının onarılmasıyla birlikte düğümün çözüldüğüne inanıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bu kritik gelişmeyi şu sözlerle duyurdu: "Avrupa Birliği bizden Rusya tarafından tahrip edilen Druzhba petrol bor hattını onarmamızı talep etmişti ve biz de bu altyapıyı tamamen onardık. Artık Avrupa Birliği'nin de daha önce üzerinde mutabık kalınan tüm taahhütlerini yerine getirmesini ve gerekli adımları atmasını bekliyoruz."

Petrol akışının birkaç saat içinde başlaması planlanırken AB Konseyi dönem başkanı Kıbrıs kararın perşembe günü kesinleşmesini bekliyor.

Macaristan'daki siyasi değişim 16 yıllık bir dönemi kapatırken Brüksel ile yaşanan çıkmazın aşılmasında kilit rol oynadı.

Ukrayna’yı petrol akışını engellemekle suçlayan Viktor Orbán seçimlerde muhalif lider Péter Magyar karşısında büyük bir mağlubiyet yaşadı.

Magyar’ın hukukun üstünlüğünü ve Avrupa ile ilişkileri düzeltme vaadi dondurulan fonların önündeki engelleri kaldırdı.

Slovakya yönetimi de petrol akışı başlar başlamaz yaptırım paketine yönelik vetosunu çekeceğini açıkladı.

Yeni yaptırımlar Rus tankerlerine denizcilik hizmeti verilmesini yasaklamayı öngörüyor ancak bu durum henüz netlik kazanmayan G7 kararlarına bağlı kalıyor.

Beyaz Saray’ın Rus petrolüne yönelik yaptırım muafiyetini uzatması ise Avrupalı liderler arasında şaşkınlık yarattı.

Yine de Macaristan’daki iktidar değişimi sayesinde Kiev ile Budapeşte arasındaki bu tehlikeli soğuk savaş artık sona ermeye çok yakın görünüyor.