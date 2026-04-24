Ateşkesin uzatılmasının ardından yetkililer İran ile ateşkesin bozulması ihtimaline karşı yeni planlar hazırlıyor.

İran içindeki çekişmelerden dolayı ülke ile anlaşma yapamadıklarını öne süren ABD, 'anlaşamadıkları liderleri' öldürmeyi planlıyor.

ABD'nin diğer planları arasında geniş saldırılar da yer alıyor. Bu planlar özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki İran mevzilerini hedef alıyor.

Buna göre ABD, saldırı durumunda küçük hızlı saldırı botları ve mayın döşeme gemilerini vuracak. Bununla birlikte füze fırlatma rampaları hedef alınacak.

Tahran ise bu asimetrik varlıkları kullanarak kilit su yollarını kapalı tutuyor. The Washington Post'un haberine göre İran, Boğaz'a yeni mayınlar döşedi.

ABD'NİN YENİ PLANI

Su yollarının kapalı kalması küresel ekonomide büyük dalgalanmalar yarattı.

Ateşkes süreci 7 Nisan tarihinde başlamıştı. Bu süreçte saldırılar geçici olarak durdurulmuştu. Şimdiyse daha önce vurulmayan noktalar hedefte.

ABD ordusu artık İran'ın kıyı savunma gücünü doğrudan kırmayı planlıyor. Ancak bu plan, daha önceki yöntemlerle mümkün değil.

Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak sadece hava saldırılarıyla mümkün görünmüyor.

Ülkenin kıyı savunma füzelerinin büyük bir kısmı hala sağlam duruyor. Ayrıca küçük hız tekneleri, gemilere karşı tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Operasyonların ilk ayında daha çok İran’ın iç kesimleri hedef alınmıştı. Boğaz çevresinden uzak durulması bilinçli bir tercihti.

Yeni planlar ise tamamen Hürmüz Boğazı'na yoğunlaşan bir bombardıman öngörüyor. İran'ın içinde ise hedef, Devrim Muhafızları komutanları.

ANLAŞMADIĞINI ÖLDÜRECEK

Devrim Muhafızları Ordusu Genelkurmay Başkanı Ahmed Vahidi bu isimlerin başında geliyor.

ABD’li yetkililer Vahidi gibi isimlerin müzakere sürecini kasten baltaladığını düşünüyor. Trump İran rejiminin ağır kayıplar ikiye bölündüğünü söyledi.

Buna göre İran'daki sivil hükümet barış görüşmelerine devam etmek ve bir anlaşma yapmak isterken Devrim Muhafızları sivil hükümeti süreçten silah zoruyla koparttı.

Dini Lider Mücteba Hamaney'in ağır yaralı olması ve bacağı, eli ve yanmış yüzü için sürekli ameliyata girmesi bu durumu ağırlaştırdı.

ABD, şimdi İran'ı yönettiğini öne sürdüğünü İran Devrim Muhafızları'nın liderlerini öldürmeyi planlıyor.

Trump sosyal medya üzerinden “İran liderinin kim olduğunu bulmakta çok zorlanıyor! Kimse bunu bilmiyor! Savaş meydanında kötü bir şekilde kaybeden Sertlik Yanlıları ile pek de ılımlı olmayan ama saygı kazanan Ilımlılar arasındaki iç çekişme tam bir çılgınlık!” paylaşımını yaptı.

ABD SEÇİM YAPMAK ZORUNDA

Askeri planlamaya yakın bir kaynak “İran'ın askeri kapasitesinin yüzde 100 yok edildiğini kanıtlayamadığınız sürece risk devam edecektir. Ya da ABD’nin kendi yetenekleriyle bu riski tamamen azaltacağı kesinleşmelidir. Sonuçta her şey Trump'ın riski ne kadar kabul edeceği ve gemileri boğazdan geçirmeye ne kadar istekli olacağına bakıyor" dedi.

ABD ordusu Trump’ın daha önce dile getirdiği altyapı hedeflerini de vurabilir.

Bu hedefler arasında enerji tesisleri gibi kritik noktalar bulunuyor. Temel amaç İran’ı müzakere masasına oturmaya zorlamak.

Bazı yetkililer altyapı saldırılarının savaşı çok daha tehlikeli bir boyuta taşıyacağından endişeli.

Bölgede şu an iki uçak gemisi dahil 19 ABD gemisi bulunuyor. Deniz kuvvetleri 13 Nisan'dan bu yana İran limanlarına yönelik bir abluka uyguluyor.

ABD güçleri son olarak Hint Okyanusu'nda İran petrolü taşıyan bir gemiye operasyon düzenledi.