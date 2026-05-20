Trump yönetimi bu hafta NATO müttefiklerine büyük bir kriz anında Avrupa ülkelerine yardım etmek için ayırdığı askeri kapasiteyi küçülteceğini bildirdi.

Konuya yakın üç kaynak tarafından aktarılan biglilere göre NATO Güvenlik Modeli çerçevesinde Avrupa'ya yerleştirilen ABD askerlerinin binlercesi buradaki üslerden çekilecek.

Pentagon bu kararını Brüksel'de savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarının katılacağı Cuma günkü toplantıda resmen duyurmayı planlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump Avrupa ülkelerinin kıta güvenliğinde sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini uzun süredir açıkça ifade ediyordu.

Müttefiklere bu hafta iletilecek mesaj, ABD'nin resmen bu sorumluluğu İran'a yükleyeceğini vurguladı.

5 BİN ASKER GERİ ÇEKİLDİ

Trump yönetimi son haftalarda Avrupa'daki Amerikan askeri varlığından 5 bin askeri çekmeyi planladığını açıklamış ve Polonya'ya yapılacak tugay konuşlandırmasını iptal etmişti.

Trump ve kurmayları Avrupa'yı kendi ordularına yeterli bütçe ayırmamakla ve konvansiyonel savunmada tamamen ABD'ye sırtını dayamakla suçluyor.

Bunun yanı sıra Trump'ın Grönland'ı kontrol etme arzusu ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasında yaşanan İran merkezli söz düellosu da transatlantik ilişkileri yıpratıyor.

Avrupalı müttefikler askeri kapasitelerini hızla güçlendirdiklerini savunsalar da bunun bir gecede gerçekleşemeyeceğini hatırlatıyor.

Yine de kıdemli bir NATO diplomatı zor anlarda ABD'nin Avrupa'nın yardımına koşacağına inanıyor.