ABD merkezli Axios'un haberine göre Pentagon, İran’a yönelik kara kuvvetlerinin katılımını ve geniş çaplı bombardıman harekatını içeren bir "son darbeye" hazırlanıyor.

Diplomatik görüşmelerde ilerleme sağlanamaması ve Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması Trump yönetiminin kara harekatı hazırlığını hızlandırmasına sebep oldu.

Planlar arasında İran’ın ana petrol ihracat merkezi Hark Adası’nın işgali veya ambargoya alınması bulunuyor. Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolü pekiştiren Larak Adası’nın ele geçirilmesi de masadaki seçenekler arasında yer alıyor.

ABD askeri yetkilileri "ezici bir güç gösterisinin" barış görüşmelerinde büyük bir koz sağlayacağını öngörüyor.

Bazı yetkililer bu hamleyi Başkan Trump’ın zafer ilan etmesi için bir zemin olarak değerlendiriyor. İran’ın petrol sevkiyatı yaptığı rotaların tamamen kapatılması stratejik öncelik oldu.

İRAN'IN İÇİNE OPERASYON HAZIRLIĞI

ABD ordusu nükleer tesislerdeki zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirmek amacıyla İran’ın iç kesimlerine yönelik kara operasyonu planları da hazırladı.

Riskli kara harekatları yerine tesislere yönelik büyük ölçekli hava saldırıları düzenlenmesi de ihtimaller arasında değerlendiriliyor.

Beyaz Saray potansiyel kara operasyonlarını şimdilik "varsayımsal" olarak nitelendiriyor. Trump görüşmelerden somut sonuç alınmaması halinde kara operasyonlarını başlatmayı planlıyor.

Enerji tesislerinin vurulması ilk aşama olarak değerlendirilioyr. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt "Başkan blöf yapmıyor ve İran'a karşı cehennemin kapılarını açmaya hazır. İran bir kez daha yanlış hesap yapmamalı. Bu noktadan sonra yaşanacak her türlü şiddet İran rejiminin bir anlaşmaya varmayı reddetmesi yüzünden olacaktır" dedi.

İRAN HAZIRLIKLARI DİKKATLE İZLİYOR

Orta Doğu’ya önümüzdeki günlerde savaş uçağı filoları ve binlerce askerden oluşan yeni takviye birlikler ulaşacak.

82. Hava İndirme Tümeni ve deniz piyade birimleri bölgeye sevk edilmek üzere emir aldı. İranlı yetkililer Trump’ın müzakere girişimini baskın saldırılar için bir aldatmaca olarak görüyor.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf istihbarat verilerinin bir adanın işgaline yönelik hazırlıklara işaret ettiğini belirtti.

Galibaf yaptığı açıklamada "Düşmanın tüm hareketleri silahlı kuvvetlerimizin gözetimi altındadır. Herhangi bir eyleme geçmeleri halinde o bölge ülkesinin tüm hayati altyapısı acımasız saldırılarla sınırsızca hedef alınacaktır" dedi.

Bu sert uyarının Abu Musa Adası üzerinde hak iddia eden Birleşik Arap Emirlikleri’ni hedef aldığı düşünülüyor.

TÜRK DİPLOMASİSİ GİRDİ

Pakistan, Mısır ve Türkiye taraflar arasında bir toplantı organize etmek için mekik diplomasisini sürdürüyor.

İran yönetimi ABD’nin sunduğu ilk talep listesini reddetmesine rağmen müzakere kapısını tamamen kapatmadı.

Süreçteki en büyük engel taraflar arasındaki kronik güvensizlik olarak tanımlanıyor. Özellikle Devrim Muhafızları Ordusu komutanları görüşmelere oldukça şüpheci yaklaşıyor.

Müzakere çabalarına dahil olan bir kaynak "Ancak sorun güvensizliktir. Devrim Muhafızları komutanları son derece şüpheci davranıyor. Fakat ara bulucular henüz pes etmiş değil" dedi.

Savaşın sona erme biçimi üzerinde Tahran'ın tavrı belirleyici olacak. Mevcut senaryoların çoğu çatışmaların bitmesi yerine daha da şiddetlenmesi riskini içinde barındırıyor.