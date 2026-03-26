ABD merkezli Axios’un iddiasına göre, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yapılan görüşmede dikkat çekici bir öneri gündeme geldi.

Habere göre Netanyahu, İran’da rejimin zayıfladığını ve ülkede istikrarsızlığın arttığını savunarak bunun bir “fırsat penceresi” oluşturduğunu dile getirdi. Bu kapsamda Netanyahu’nun, iki liderin eş zamanlı bir açıklama yaparak İran halkını sokağa çağırmasını önerdiği öne sürüldü.

Ancak iddialara göre Trump, bu öneriye sıcak bakmadı. ABD Başkanı’nın, böyle bir çağrının ciddi şiddet olaylarına ve katliamlara yol açabileceği endişesini dile getirerek teklifi reddettiği aktarıldı. Görüşmede Trump’ın, “İnsanlara sokağa çıkın dememizin amacı ne olacak?” şeklinde itiraz ettiği de iddialar arasında yer aldı.

Öte yandan Netanyahu’nun daha önce yaptığı açıklamalarda, İran halkına yönelik mesajlar verdiği ve ABD ile birlikte yürütülen askeri süreçlerin “özgürlük fırsatı” sunduğunu savunduğu biliniyor.

Söz konusu iddialar, ABD ile İsrail arasındaki stratejik iş birliğine rağmen, İran politikası konusunda zaman zaman farklı yaklaşımların gündeme gelebildiğini ortaya koyuyor. Taraflardan konuya ilişkin resmi bir doğrulama ise yapılmadı.