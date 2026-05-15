ABD Kamu Etiği Ofisi’nin (OGE) yayımladığı mali beyanlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın yılın ilk aylarında teknoloji ve finans sektöründeki dev şirketlerin menkul kıymetlerinde yüz milyonlarca dolarlık işlem gerçekleştirdiğini ortaya koydu.
OGE tarafından yayımlanan ve 2026’nın ilk aylarını kapsayan iki ayrı mali beyanda, Microsoft, Meta, Oracle, Broadcom, Bank of America ve Goldman Sachs gibi ABD’nin önde gelen şirketlerine ait varlıklarda çok sayıda alım-satım işlemi yer aldı.
Mali beyanlarda işlemlerin kesin tutarları yerine geniş aralıklar paylaşılırken, toplam işlem hacminin en az 220 milyon dolar olduğu, üst sınırın ise 750 milyon dolara kadar çıkabileceği hesaplandı.
Belgelerde özellikle teknoloji ve finans sektörüne yönelik yoğun hareketlilik dikkat çekti. Ayrıca çeşitli eyaletlere ait belediye tahvillerinde de alım ve satış işlemleri gerçekleştirildiği görüldü.
Beyanlara göre, S&P 500 fonları ile birlikte Nvidia ve Apple hisselerinde 1 ila 5 milyon dolar arasında alım işlemleri yapıldı.
Öte yandan raporda Microsoft, Amazon ve Meta hisselerinde ise 5 ila 25 milyon dolar aralığında satış işlemleri bildirildi.
ABD’de Başkan ve Başkan Yardımcısı dahil mali bildirim yükümlülüğü bulunan üst düzey hükümet yetkilileri, belirli tutarın üzerindeki işlemlerini OGE’ye rapor etmek zorunda bulunuyor.
Ancak yayımlanan beyanlarda yalnızca işlem hacimlerine ilişkin aralıklar paylaşılırken, işlemlerin hangi fiyatlardan yapıldığı, ne kadar kar elde edildiği ya da yatırımların doğrudan mı yoksa yönetilen hesaplar aracılığıyla mı gerçekleştirildiğine dair detaylara yer verilmedi.
