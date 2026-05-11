Avrupalı otomobil üreticileri Donald Trump’ın gümrük vergilerini artırmasının ardından 8 milyar Euro'dan fazla ek maliyetle sarsıldı.

Volkswagen ve BMW gibi devlerin dahil olduğu bu ağır fatura 2025 yılını ve 2026'nın ilk aylarını kapsıyor.

ABD geçen yılın Nisan ayında Avrupa araçlarına uygulanan vergileri yüzde 2,5 seviyesinden yüzde 27,5'e yükseltmişti.

Oran daha sonra yapılan bir anlaşma ile yüzde 15'e indirilse de şirketler üzerindeki yük hafiflemedi.

Volkswagen'in mali işler direktörü Arno Antlitz yatırımcılara "Faaliyet ortamı önemli ölçüde kötüleşti ve bu yıl dört milyar Euro'luk bir maliyet bekliyoruz. Bu şartlar altında sadece küçük maliyet önlemleri yeterli olmayacaktır. İş modelimizi temelden yeniden şekillendirmek zorundayız" açıklamasını yaptı.

TARİFE TEHDİDİ PİYASAYI SARSTI

ABD Başkanı şimdi de gümrük vergilerini yüzde 25'e çıkarma tehdidinde bulunarak sektörü daha büyük bir krizle yüzleşmeye zorladı.

Avrupa Birliği'nin ticaret anlaşmasını uygulaması için temmuz başına kadar süresi bulunuyor. Analizlere göre bu tehdidin gerçeğe dönüşmesi durumunda Alman otomobil üreticileri 2026 yılında milyarlarca avroluk ek bir yükle daha karşılaşabilir.

Audi'nin finans müdürü Jürgen Rittersberger konuyla ilgili olarak "Gümrük vergilerinde yaşanacak herhangi bir artış Volkswagen grubunun bünyesindeki on markadan biri olan üreticimiz üzerinde kesinlikle çok önemli bir yük oluşturacaktır" açıklamasını yaptı.

Şirketler bu maliyetleri dengelemek için fiyat artışlarına gitmeyi planlıyor. Ancak uzmanlar bu durumun satış rakamlarını ciddi şekilde aşağı çekebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Sektör temsilcileri halihazırda Çin pazarındaki sert rekabet ve elektrikli araçlara geçiş maliyetleri gibi zorluklarla mücadele ediyordu.

Volkswagen bu süreçte 3,6 milyar avroluk fatura ile Avrupa'da en büyük darbeyi alan grup oldu. Onu 2,1 milyar Euro'luk kayıpla BMW ve 1,3 milyar Euro'luk ile Mercedes-Benz takip ediyor. Stellantis grubu ise 1,2 milyar Euro'luk bir maliyet beyan etti.

Bernstein analisti Stephen Reitman üreticilerin bu baskıyı tek başlarına göğüslemelerinin zor olduğunu belirterek "Otomobil gruplarının kârları halihazırda baskı altındayken üreticilerin tüm bu ek maliyetleri tek başlarına üstlenmelerini beklemek oldukça zor bir ihtimaldir" değerlendirmesini yaptı.

AVRUPA'NIN ARABALARI ABD'YE TAŞINIYOR

Üreticiler gümrük vergilerinden kaçınmak için Amerika'da yerel üretim tesisleri kurma fikrini değerlendirmeye başladı.

Audi'nin Amerikan pazarı için tasarladığı yeni lüks SUV modeli Q9 Bratislava'da üretildiği için tüm sevkiyatlar vergiye tabi olacak.

Şirket vergileri aşmak için ABD'de bir fabrika kurma olasılığından bahsetse de bu konuda henüz nihai bir karar verilmedi.

BMW'nin CEO'su Oliver Zipse ise Amerika'da üretim yapan şirketlere vergi indirimi sağlayacak bir uzlaşma konusunda hala umutlu olduğunu belirtti.

Zipse süreci şu sözlerle özetledi: "Yönetim içerisinde aslında çok fazla desteğe sahibiz ancak bu destek ancak anlaşmanın ilk kısmının Avrupa Birliği tarafından yerine getirilmesi durumunda mümkün olacaktır."