Silahlı saldırının Clairemont Mesa bölgesinde Eckstrom Avenue üzerinde bulunan Islamic Center of San Diego camisinin çevresinde meydana geldiği bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi, ambulans ve özel harekat birimleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlem alan polis ekipleri, Balboa Avenue çevresinde ve Interstate 805 otoyolunun kuzey-güney yönlerinde bazı yolları geçici olarak trafiğe kapattı.

San Diego Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada vatandaşlara alanı terk etmeleri ve bölgeden uzak durmaları yönünde uyarısında bulunuldu.

İlk açıklamalarda can kaybı veya yaralanmaya ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Ancak ABD basınında yer alan haberlere göre iki kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor.

ncak sosyal medyada yer alan tanık ifadelerinde yoğun silah sesleri duyulduğu ve bölgede büyük bir polis hareketliliği olduğu aktarıldı.