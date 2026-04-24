ABD Adalet Bakanlığı'nın, kuruma bağlı Cezaevleri Bürosu'na idam cezası uygulamalarına bazı yöntemleri dahil etmesi için talimat verdiği belirtildi.

ABD basınından Fox News'un paylaştığı bakanlık notunda, "Bakanlık, yasal idam cezalarını talep etme, elde etme ve uygulama konusundaki görevini yeniden aktif şekilde yerine getirmeye başladı. Bu sayede, bakanlığın infazları gerçekleştirmesinin önü açıldı" ifadeleri yer aldı.

Nota göre, ilk Trump yönetimi döneminde kullanılan ölümcül enjeksiyon protokolünün yeniden yürürlüğe konulması ve buna ek olarak kurşuna dizme gibi alternatif infaz yöntemleri de sisteme dahil edilmesi istendi.

DAHA HIZLI SONUÇLANDIRILACAK

Bakanlık, bununla birlikte idam cezası davalarının daha hızlı sonuçlandırılması amacıyla kurum içi süreçlerin sadeleştirileceğini de belirtti.