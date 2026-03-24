ABD’nin Port Arthur kentinde bulunan Valero rafinerisinde patlama meydana geldi.
Port Arthur Polis Departmanı, patlamanın Pazartesi günü gerçekleştiğini açıkladı. Patlamanın ardından tesiste büyük çaplı yangın çıktı.
Yetkililer, kentin batı kesimi için “evde kal” uyarısı yaptı.
Özellikle 82 ve 87 numaralı karayollarının kesişim noktası ve çevresinde yolların kapatıldığı, bölgede trafik yoğunluğu yaşanabileceği bildirildi.
Bölge halkına, acil durum ekiplerinden “tehlike geçti” açıklaması gelene kadar bulundukları yerden ayrılmamaları çağrısı yapıldı.
Yerel kaynaklara göre olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.