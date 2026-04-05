Dünya 5 Nisan 2026 sabahına hem ekonomik hem de askeri bir kaosun eşiğinde uyandı. ABD’nin batı yakasında yakıt fiyatları kontrol edilemez bir hızla tırmanırken, Beyaz Saray’dan gelen "operasyon takvimi" sinyalleri piyasaları altüst etti.

DİZEL 8 DOLARI GEÇTİ

GasBuddy ve AAA verilerine göre, Kaliforniya’nın San Francisco şehri galon başına 8,00 doları aşan dizel fiyatıyla bir "kara rekor" kırdı.

Ülkenin gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin taşınmasında kullanılan dizeldeki bu devasa artış, taşımacılık sektörünü durma noktasına getirdi. Sürücüler, maliyetlerin kazançlarını aşması nedeniyle kontak kapatma noktasına ulaştıklarını belirtiyor.

Ulusal benzin ortalaması 4,11 dolara fırlarken, Washington eyaletinde fiyatlar 5,37 doları gördü. Uzmanlar, bu durumun tüm ABD’ye yayılmasından endişe ediyor.

TRUMP’TAN İRAN’A "SALI" MUHTIRASI

Başkan Trump, Pazar günü sosyal medya üzerinden İran rejimine yönelik benzeri görülmemiş sertlikte bir mesaj yayınladı. Hürmüz Boğazı’nın derhal açılmasını talep eden Trump, 7 Nisan Salı gününü işaret ederek açık bir askeri operasyon imasında bulundu:

"Salı günü İran'da hem Enerji Santrali Günü hem de Köprü Günü olacak, hepsi bir arada gerçekleşecek. Bunun gibisi olmayacak!!!"

YÜZYILIN SOYGUNU

Ekonomist Jeffrey Sachs, bu gerilimin ekonomiyi "taş devrine" döndürebileceği uyarısını yaparken; Washington içeride dev bir "nakit operasyonu" başlattı.

521 Milyar Dolarlık Yağma: Hazine Bakanı Scott Bessent, pandemi döneminde çalınan ve değeri 150'den fazla ülkenin hazinesinden büyük olan fonların peşine düştü.