Donald Trump’ın bir temsilcisi, yaklaşan Dünya Kupası’nda İran’ın yerine İtalya’nın dahil edilmesi için FIFA’ya resmi bir çağrıda bulundu.

Financial Times tarafından aktarılan bilgilere göre Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki gerilimi dindirmek için ABD, İran Milli takımının kazanarak elde ettiği pozisyonu değiştirmek istiyor.

ABD Özel Temsilcisi Paolo Zampolli, bu fikri bizzat Trump ve FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya ilettiğini dile getirdi.

Konuya yakın isimler, bu önerinin diplomatik bir köprü kurma çabası olduğunu söyledi.Zampolli yaptığı açıklamada "Trump ve Infantino’ya Dünya Kupası’nda İran yerine İtalya’nın geçmesini önerdiğimi teyit ediyorum. İtalyan asıllı birisi olarak Gök Mavilileri ABD’nin ev sahipliği yaptığı bir turnuvada görmek benim için bir mutluluk verici olurdu. Dört dünya şampiyonluğu bulunan İtalya, bu turnuvaya dahil edilmeyi kesinlikle haklı çıkaracak bir futbol geçmişine ve kalitesine sahip" dedi.

İki liderin arası, Trump’ın İran savaşı üzerinden Papa 14. Leo’ya yönelik sert eleştirileri nedeniyle açılmıştı.

DÜNYA FIFA'NIN CEVABINI BEKLİYOR

İtalya, elemelerin play-off finalinde Bosna Hersek’e penaltı atışlarında 4-1 yenilerek üst üste üçüncü kez Dünya Kupası’na katılma şansını trajik bir şekilde kaybetmişti.

Bu tarihi başarısızlığın ardından gelen teklif futbol dünyasında yankı uyandırsa da FIFA ve Beyaz Saray konuya dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Diğer yandan İran tarafı ise turnuvaya tamamen hazır olduklarını ve katılım planlarının değişmediğini duyurdu.

Tahran yönetimi, maçların güvenlik gerekçesiyle ABD yerine Meksika’ya taşınması yönündeki taleplerine FIFA’dan yanıt beklediğini daha önce belirtmişti.

İranlı yetkililer, katılım konusundaki nihai kararlarını bu yanıta göre vereceklerini söyleseler de hazırlık sürecini kesintisiz sürdürdüklerini ifade ediyor.

Mevcut tabloda turnuvanın kaderi, FIFA’nın bu sıra dışı diplomatik talebe vereceği cevaba ve maç lokasyonu üzerine devam eden tartışmalara bağlı görünüyor.