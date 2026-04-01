İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

BİR UÇAK GEMİSİ DAHA YOLA ÇIKTI

Savaşta 33'üncü güne girerken ABD'den dikkat çeken bir adım daha geldi. ABD Donanması, USS George H.W. Bush uçak gemisi taarruz grubunu Virginia, Norfolk'tan Orta Doğu'ya doğru konuşlandırdı. Uçak gemisinin USS Abraham Lincoln'e katılması ve potansiyel olarak USS Gerald R. Ford'un yanında varlık göstermesi bekleniyor.