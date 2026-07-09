Plan hayata geçirilirse, Almanya'nın Unterlüß tesisinde hem ATACMS füzelerinin üretimi hem de son montaj işlemleri gerçekleştirilecek. Üretilen sistemlerin NATO üyesi ülkeler ile Avrupa'daki müttefiklere sevk edilmesi amaçlanıyor. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ABD ve Almanya hükümetlerinin onayı gerekiyor.

Anlaşma, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamındaki Savunma Sanayi Forumu sırasında imzalandı. Lockheed Martin ile Rheinmetall'in imzaladığı mutabakat zaptı (MoU), ATACMS füzelerinin ABD dışında ilk kez ortak üretimine yönelik resmi sürecin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

AVRUPA'DA SAVUNMA ÜRETİMİ GÜÇLENECEK

Yaklaşık 300 kilometre menzile sahip ATACMS füzeleri, özellikle HIMARS ve M270 çok namlulu roketatar sistemlerinden fırlatılabiliyor. Bugüne kadar yalnızca ABD'de üretilen sistemin Avrupa'da da üretilecek olması, kıtanın savunma sanayisinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, yeni üretim merkezinin Avrupa ülkelerinin uzun teslim sürelerini azaltacağını, mühimmat stoklarını daha hızlı yenileyeceğini ve NATO'nun savunma kapasitesini artıracağını belirtiyor. Proje aynı zamanda son yıllarda artan güvenlik ihtiyaçlarına karşı Avrupa'nın üretim altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

ÜRETİMİN 2027'DE BAŞLAMASI HEDEFLENİYOR

Rheinmetall'in açıklamasına göre tesiste yalnızca ATACMS değil, gelecekte yeni nesil hassas güdümlü füze sistemlerinin bazı bileşenlerinin de üretilebilmesi planlanıyor. İlk üretim faaliyetlerinin 2027 yılı içinde başlaması öngörülüyor.

Savunma analistlerine göre bu girişim, Avrupa'nın ABD üretimine olan bağımlılığını tamamen ortadan kaldırmasa da, kıtadaki mühimmat üretim kapasitesini artıracak en önemli adımlardan biri olarak görülüyor. Ayrıca proje, NATO ülkelerinin ortak savunma sanayi iş birliklerini genişletme stratejisinin de önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.