American Airlines, Perşembe sabahı yaptığı açıklamada tam yıl beklentilerini aşağı yönlü revize etti. ABD ve İran arasındaki savaşın jet yakıtı fiyatlarını tırmandırmasıyla birlikte, havayolu şirketi yaklaşık 4 milyar dolarlık ek yakıt maliyetiyle karşı karşıya kaldı. Bu durum şirketin 2026 yılını zararla kapatmasına neden olabilir.

Havayolu devinin daha önce hisse başına 1,10 ile 2,70 dolar kar olarak açıkladığı yıl sonu öngörüsü, son gelişmelerin ardından 40 sent zarar ile 1,10 dolar kar aralığına çekildi. Öte yandan şirket, ilk çeyrekte Bloomberg beklentilerinin üzerinde bir performans sergileyerek tahmin edilenden daha az düzeltilmiş zarar ve daha yüksek gelir bildirdi.

YÖNETİMDEN 'PREMIUM YOLCU' STRATEJİSİ

Şirket yönetimi, yüksek yakıt maliyetlerinin kar marjlarını eritmesine karşı savunma mekanizmaları geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti. Bu kapsamda, uluslararası uçuşlara ve "premium" segmentteki talebe odaklanılarak artan bilet fiyatları ve bagaj ücretleri sayesinde maliyet baskısının hafifletilmesi hedefleniyor.

American Airlines CEO’su Robert Isom, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"American Airlines olarak ilk çeyrekte rekor gelir elde ettik ve ikinci çeyrekte de yeni bir rekor kırma yolunda ilerliyoruz."

SEKTÖR GENELİNDE KRİZ YAŞANIYOR

Havacılık sektöründeki kriz American Airlines ile sınırlı kalmıyor. Trump yönetimi, iflas sürecinde olan Spirit Airlines için federal hükümetin yüzde 90 kontrolünü ele alabileceği bir acil kurtarma paketini değerlendiriyor. İflastan çıkma planları yapan havayolu, yakıt şokuyla birlikte yeniden büyük bir sarsıntı yaşarken, alacaklıların şirketi tasfiye etmeyi planladığı gelen bilgiler arasında. Bu durum, 14 bin istihdamın risk altına girmesi nedeniyle hükümet kanadında süreci zorlaştırıyor.

Hafta başında diğer düşük maliyetli havayolu şirketleri de Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ile bir araya gelerek yüksek yakıt maliyetleri altındaki mali durumlarını görüştü.

DELTA AIR LINES KRİZDEN MUAF

Sektörün genelinde karamsar bir tablo hakimken, Delta Air Lines rakiplerinden ayrışmaya devam ediyor. Şirket, kendisine ait bir petrol rafinerisine sahip olan tek ABD'li taşıyıcı olması sayesinde yakıt şokuna karşı korunaklı kalmayı başarıyor.