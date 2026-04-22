Iraklı ve ABD’li yetkililere dayandırılan bilgilere göre, Irak’ın petrol satışlarından elde edilen gelirlerin New York Federal Rezerv Bankası’ndan Bağdat’a taşınması süreci ABD Hazine Bakanlığı tarafından durduruldu. Şubat sonunda başlayan İran savaşından bu yana ikinci kez ertelenen bu sevkiyatın yanı sıra, terörle mücadele ve askeri eğitim programlarının finansmanı da milis saldırıları gerekçe gösterilerek askıya alındığı belirtildi.

500 MİLYON DOLARLIK NAKİTE ENGEL

Irak’ın petrol gelirlerinden elde edilen ve New York Fed hesaplarında tutulan yaklaşık 500 milyon dolarlık ABD banknotunun kargo uçağıyla yapılması planlanan teslimatı, Hazine Bakanlığı yetkilileri tarafından durduruldu. Bu hamlenin, haftalardır süren ve Amerikan tesislerini hedef alan milis saldırılarına yanıt olarak geldiği ifade ediliyor.

ABD, Bağdat yönetimine, silahlı gruplar dağıtılana kadar nakit akışının ve askeri eğitim fonlarının dondurulduğunu iletti.

FED’İN DOLAR SEVKİYATI VE IRAK EKONOMİSİ İLİŞKİSİ

2003 işgalinden bu yana yapılan anlaşmalar çerçevesinde Irak’ın yıllık on milyarlarca dolarlık petrol geliri New York Fed’de tutuluyor.

Fed, Irak’ın nakit bazlı ekonomisini sürdürebilmesi için her yıl yaklaşık 13 milyar doları fiziksel banknot olarak Bağdat’a gönderiyor.

2015'te IŞİD endişesiyle kısa süreliğine kesilen bu sevkiyatlar, günümüzde Washington tarafından Bağdat’ı milisler konusunda adım atmaya zorlamak için bir koz olarak kullanılıyor.

GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ VE ASKERİ EĞİTİMLER DE DONDURULDU

Pentagon, Irak’taki askeri varlığını azaltıp güçlerini kuzeydeki üslere kaydırmış olsa da istihbarat, eğitim ve ekipman desteğini sürdürüyordu. Fakat son kararla beraber, terörle mücadele programları başta olmak üzere birçok askeri işbirliği faaliyeti durduruldu.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tommy Pigott, Irak hükümetinin milislere koruma sağladığı sürece bu durumun ilişkileri olumsuz etkileyeceğini ve milislerin derhal dağıtılmasını beklediklerini söyledi.

MİLİSLERİN FİNANSAL VE SİYASİ ETKİSİ

Irak’taki Badr Tugayı, Ketaib Hizbullah ve Asaib Ahl al-Haq gibi güçlü gruplar, hem hükümet hem de finans sektörü üzerinde büyük konuma sahip. ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, milislerle bağı olan 20’den fazla Irak bankası sahte havalelerle dolar kaçırdıkları gerekçesiyle daha önce yasaklanmıştı. Aynı zamanda bu grupların, MasterCard ve Visa kartları üzerinden komşu ülkelerde dolar çekerek döviz arbitrajı yoluyla kâr elde ettikleri de belirlendi.

Irak Merkez Bankası ise Salı günü yaptığı açıklamada, askıya alınan sevkiyatlara değinmeden piyasada dolar sıkıntısı yaşanmadığını ve tüm taleplerin karşılandığını savundu.

Bağdat’ta yeni başbakan seçimi süreci devam ederken, Trump yönetimi daha önce Nuri el-Maliki gibi İran’a yakın isimlerin göreve gelmesi durumunda yardımları tamamen kesme uyarısında bulunmuştu. Washington, dolar sevkiyatlarının yeniden başlaması için Bağdat’ın milis gruplara karşı somut adımlar atmasını bekliyor.