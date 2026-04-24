2026 FIFA Dünya Kupası 2026 öncesinde ABD ile İran arasındaki siyasi gerilim spor dünyasına da yansıdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Paolo Zampolli’nin, İran’ın turnuvadan çıkarılarak yerine İtalya’nın dahil edilmesi yönündeki önerisi, İtalyan hükümeti tarafından sert şekilde reddedildi.

Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet, “masa başında elde edilecek” bir başarıyı kabul etmeyeceklerini açıkça duyurdu.

NET BİR DİLLE GERİ ÇEVİRDİLER

İtalya Spor Bakanı Andrea Abodi, Sky News’e verdiği demeçte, Trump’ın temsilcisi aracılığıyla FIFA’ya iletilen bu “arka kapı” teklifini net bir dille geri çevirdiklerini belirtti.

Play-off turunda Bosna Hersek’e elenerek turnuvaya katılamayan İtalya adına konuşan Abodi, şu ifadeleri kullandı:

“Böyle bir teklif birincisi mümkün değil, ikincisi ise uygun değil. Hangisi daha önce gelir bilemiyorum ancak eleme dediğiniz şey masada değil, sahada yapılır.”

Son olarak 2006’da kupayı kazanan ve “Azzurri” (Gök Mavililer) olarak bilinen İtalya, dört dünya şampiyonluğuna rağmen turnuvaya sportif olmayan yollarla katılmayı etik bulmadığını ortaya koydu.

İRAN: ABD’YE GİDİYORUZ

Siyasi baskılara rağmen İran cephesi turnuvaya katılım konusunda geri adım atmıyor. Asya Elemeleri’ni lider tamamlayarak 48 takımlı organizasyona doğrudan katılma hakkı elde eden İran, çekilme iddialarını reddetti.

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, takımın planlandığı gibi ABD’ye gideceğini belirterek, “Şu anki duruma göre turnuvadayız” açıklamasını yaptı.

Öte yandan FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun da İran’ın turnuvada yer alması yönündeki kararlılığı sürüyor. Fikstüre göre İran, grup aşamasındaki ilk maçını 15 Haziran’da Los Angeles’ta Yeni Zelanda karşısında oynayacak.

Turnuva senaryolarına göre, hem ABD hem de İran’ın gruplarını ikinci sırada tamamlaması halinde iki ülke Son 32 turunda Dallas’ta karşı karşıya gelebilir.