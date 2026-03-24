Türkiye'nin en çok konuşulan programı Kırmızı Beyaz yine konuşuyor... Türkiye'nin kırılmaz kalemi Yılmaz Özdil ve bölgedeki gazeteci Gülinay Selçuk, sorulmamış incelemelere bakıyor, tartışılmayan gerçekleri ekrana yatırıldı.

Yılmaz Özdil, Ortadoğu'daki ABD-İran geriliminin perde arkasını ve artan petrol fiyatlarının '7 Kız Kardeş' olarak bilinen küresel enerji devlerine nasıl yaradığını anlattı. Savaş döneminde petrol devlerinin ve İran'ın nasıl rekor kârlar elde ettiğini rakamlarla açıklayan Özdil, Türkiye'nin Gabar petrolü ve Karadeniz doğalgazı vaatlerine rağmen %99'luk dışa bağımlılık gerçeğiyle yüzleştiğini vurguladı.

Yılmaz Özdil şu ifadeleri kullandı:

- Benzinle ilgili bir şey söylemek isterim. Benzinle ilgili söylemek istediğim şu. Savaş var petrolün varil fiyatı yükseliyor. Bize de zam geliyor.

- Bakın dünyayı Ortadoğu'da beş şirket yiyor. Bunların birincisi Exxonmobil, diğeri Chevron, diğeri BP, diğeri Shell. Bunlara yedi kız kardeşler deniyor. Bunlar toplamda yedi şirketmiş şu anda dört şirket. Ortadoğu'daki de Güney Amerika'daki petrol de dünyanın petrolü bu şirketleri idaresinde.

- Bakın haberleri iki tarafı ile vermek lazım. Bakın benzinin varilinin yüz dolar olduğunu varsayalım. Exxonmobil şirketinin Basra Körfezine bağımlılığı yüzde 20 ama fiyatlar yüz doları geçtiği için bunlar petrol çıkaramamasına rağmen şuanda yüzde 5 daha fazla para kazanıyorlar. Fiyatlar arttığı için.

- Shell'in buradan çıkardığı LNG payının yüzde 30'u bu bölgeye bağlı. Bu fiyatlarla yüzde 9 daha fazla kazanıyor. Bakın bu savaşın gerçek yüzü. Chevron Körfez bağımlılığı yüzde 30 ama bu fiyatlarla onlar da yüzde 10 daha fazla para kazanıyor. Yani savaş yüzünden petrol fiyatı arttığında bu şirketlerin kazandığı para artıyor.

- Daha hazini de şu, İran şu anda bombalanıyor. Savaştan önce 1.1 milyon varil üretiyor günde. Varili 65 dolar iken 18 dolar iskonto ile 47 dolara satıyordu. Bugün savaş halindeki İran günde 1.5 milyon varil petrol üretiyor ve 100 dolara satıyor. İran bize iki katı para kazanıyor.

- Hani petrol bulduk diyen Gabarcılar vardı ya, o Gabarcıları alalım ortaya da bir halat çeksinler. Bakın Rusya kazançlı, Çin çok fazla para ödüyor, Avrupa çok fazla para ödüyor. Kim kazanıyor? ABD, İngiltere ve Rusya para kazanıyor.

- Doğalgazda da benzer bir durum var. Burada sadece Gabar petrolüne inanan Türk halkı bedel ödüyor."