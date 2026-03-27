ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı.

Söz konusu ülkeler arasında 28 gündür süren savaş, hem Orta Doğu'da hem de küresel ekonomide etkisini artırıyor.

ABD Başkanı Trump: Saldırıları 6 Nisan'a erteledik

Yeni gün öncesi açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen diplomatik temaslara ilişkin konuştu.

Trump, "İran’ın talebi doğrultusunda" enerji altyapısına yönelik operasyonların 6 Nisan’a kadar ertelendiğini belirterek görüşmelerin "çok iyi" gittiğini öne sürdü.

İsrail üst düzey komutası: Çözüm bulunmazsa ordu çökecek

İsrail cephesinde de Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in kabinede yaptığı sunumdaki uyarısı ülkede şok etkisi yarattı.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre Zamir, yeterli insan kaynağı sağlanamaması halinde ordunun işleyişinin ciddi şekilde zarar görebileceği uyarısında bulundu.

İran'a yönelik saldırılarını sürdürürken Lübnan'da da kara işgaline girişen İsrail ordusunun büyük bir personel krizi içerisinde olduğuna dikkati çeken Zamir, "Daha fazla personele ve askere ihtiyacımız var; bir çözüm bulunmazsa ordu kendi içinde çökecek" diye uyardı.

İran seferberlik ilan etti

İran Devrim Muhafızları Ordusu Tahran Kültür ve Sanat Yardımcısı Rahim Nadali, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada halkı, "vatanı savunanlara" destek olmaya çağırdı.

Kayıt olmak isteyenlerin Tahran genelindeki Besic noktalarını ziyaret edebileceğini ifade eden Nadali, "Kayıt olmak isteyeler ilgili formu doldurarak listeye eklenebilirler. Bu kampanya12 yaşından büyük gönüllülere açıktır." ifadelerini kullandı.

Bu arada İran basını, Umman Denizi ile Basra Körfezi'nde 350’den fazla tankerin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapabilmek için İran’dan izin beklediğini yazdı.

Ekonomide savaşın etkileri giderek derinleşiyor

Öte yandan ABD borsaları, İran’a yönelik saldırıların başladığı tarihten bu yana en büyük düşüşünü yaşadı.

ABD borsalarında sert düşüşler yaşanırken küresel piyasalarda belirsizlik ve enerji arzına yönelik endişeler dalgalanmayı artırdı.