ABD, Küba’nın eski lideri Raúl Castro hakkında 1996 yılında iki uçağın düşürülmesiyle ilgili olarak cinayet suçlamasıyla dava açtı.

Bu kararla ABD, Küba'ya yapılacak bir saldırının önünü açtı. ABD, Venezuela'da yaptığı harekatın bir benzerini Küba'ya karşı hazırlamak için ilk adımı resmen attı.

Miami’deki Özgürlük Kulesi’nde bir açıklama yapan Adalet Bakanı Vekili Todd Blanche, 94 yaşındaki Castro ve diğer beş kişiyi Amerikan vatandaşlarını öldürmek amacıyla komplo kurmakla suçladı.

"Kurtarma Kardeşleri" adlı Küba kökenli ABD'li gruba ait uçakların Florida ile Küba arasında düşürülmesi sonucu üçü Amerikalı olmak üzere toplam dört kişi hayatını kaybetmişti.

Todd Blanche yaptığı açıklamada "ABD ve Başkan Trump, vatandaşlarını asla unutmaz ve unutmayacaktır" dedi.

Bu yeni suçlamalar, Washington’ın Küba’daki tek parti yönetimine yönelik siyasi ve ekonomik reform baskısını artırdığı bir dönemde gerçekleşti.

ABD hükümeti adaya ağır yaptırımlar uygularken, petrol ablukası nedeniyle ülkede büyük elektrik kesintileri ve gıda sıkıntıları yaşanıyor.

KÜBA SERT ÇIKTI

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel ise Amerikan yönetiminin bu hamlesini tamamen hukuki dayanaktan yoksun bir siyasi manevra olarak nitelendirdi.

ABD’yi yalan söylemekle ve Küba halkına toplu bir cezalandırma uygulamakla suçlayan Díaz-Canel, uçakların düşürülmesi konusunda adanın kendi karasularında meşru müdafaa sınırları içinde hareket ettiğini iddia etti.

Díaz-Canel, bu iddianamenin Küba’ya yönelik olası bir askeri saldırganlığın çılgınlığını haklı çıkarmak amacıyla kullanıldığını ve ABD'nin olayla ilgili gerçekleri çarpıttığını da sözlerine ekledi.

Küba devlet medyası da suçlamaları asılsız olarak değerlendirirken, ülkenin ABD baskısına karşı hiçbir şekilde teslim olmayacağını ve taviz vermeyeceğini duyurdu.

Castro’nun ABD’de hakim karşısına çıkarılma ihtimali ise büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

Todd Blanche, Castro hakkında tutuklama kararı olduğunu doğrularken, eski liderin kendi rızasıyla veya başka bir yolla mahkemeye geleceğini umduklarını söyledi.

KÜBA DEVRİMİNİN YÜZÜ

Fidel Castro'nun kardeşi olan Raúl Castro, adada hâlâ Devrim Lideri olarak nüfuzunu koruyor.

Hukuki süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan eski Miami savcısı Lindsey Lazopoulos Friedman, davanın olağan bir şekilde ilerlemesini kimsenin beklemediğini ifade etti.

Friedman, "Eğer davada ortaya çıkarsa, diğer tüm sanıklarla aynı yasal haklara sahip olacak ve bu da nihayetinde jürili bir yargılamayı içerecektir" diyerek iddianamenin güçlü kanıtlarla desteklendiğini vurguladı.

Dış İlişkiler Konseyi uzmanı Roxanna Vigil ise Trump yönetiminin bu davayı tıpkı Maduro olayında olduğu gibi bir askeri operasyon gerekçesi olarak kullanabileceğini söyledi.

Vigil, "Küba rejiminin Amerika Birleşik Devletleri'ne savaşmadan teslim olması pek olası değil. Küba rejimiyle çalışmayı içeren herhangi bir adımı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Küba diasporasının kabul etmesi çok zor olacaktır" uyarısında bulundu.