ABD'nin önde gelen yatırım kuruluşlarından Bank of America Securities, Amerikan borsalarında yükselişin sürmesine rağmen risklerin biriktiğini savundu. Savita Subramanian liderliğindeki stratejistler tarafından hazırlanan değerlendirmede, geçmiş piyasa zirveleri öncesinde görülen çok sayıda göstergenin yeniden ortaya çıktığı belirtildi.

DEĞERLEMELER TARİHİ SEVİYELERE YAKLAŞTI

Bankanın analizine göre, takip edilen ayı piyasası göstergelerinin yaklaşık yüzde 70'i aktif hale gelmiş durumda. Bu oran, geçmişte büyük piyasa düzeltmeleri öncesinde görülen seviyelere yakın bulunuyor.

Raporda, S&P 500 endeksinin kullanılan 20 farklı değerleme ölçütünün 17'sinde tarihsel ortalamaların üzerinde işlem gördüğü ifade edildi. Bazı göstergelerde ise fiyatlamaların teknoloji balonu dönemindeki seviyeleri aştığına dikkat çekildi.

EKONOMİK VERİLER UYARI VERİYOR

Bank of America'nın izlediği göstergeler arasında tüketici güveni, büyüme beklentileri, kredi piyasalarındaki stres seviyesi ve Fed'in kredi koşullarına ilişkin anket sonuçları yer alıyor.

Özellikle son kredi anketleri, tüketici talebindeki zayıflığın sürdüğüne işaret ederken, yüksek fiyat/kazanç oranına sahip hisselerin düşük çarpanlı şirketlere karşı belirgin üstünlük sağlaması piyasadaki spekülatif eğilimlerin arttığı şeklinde yorumlandı.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE AYRIŞMA BÜYÜYOR

Analizde teknoloji sektöründeki performans farklarına da dikkat çekildi. En güçlü ve en zayıf performans gösteren teknoloji hisseleri arasındaki makasın, Şubat 2000'deki teknoloji balonundan bu yana görülen en geniş seviyeye ulaştığı belirtildi.

Son aylarda S&P 500'ün genel görünümünün güçlü kalmasına rağmen, endeks içindeki şirketlerin performansları arasında ciddi farklılıklar oluştuğu vurgulandı. Banka, bu durumun piyasadaki kırılganlığın gözden kaçmasına neden olabileceğini değerlendirdi.

ŞİRKET BİLANÇOLARI BOZULMAYA İŞARET EDİYOR

Rapora göre bazı büyük teknoloji şirketlerinin finansal yapıları güçlü görünmeye devam etse de, birçok temel göstergede son aylarda zayıflama yaşandı.

Nakit akışı performansının durağanlaştığı, yeni hisse arzlarının arttığı ve şirketlerin hisse geri alım hızlarının yavaşladığı belirtilirken, büyük veri merkezi işletmecilerinin sermaye harcamalarının hızla yükseldiği kaydedildi. Bu durumun kârlılık üzerinde baskı oluşturabileceği ifade edildi.

ENDEKS YERİNE HİSSE SEÇİMİ ÖNE ÇIKIYOR

Bank of America, genel piyasa görünümüne ilişkin temkinli yaklaşımını korusa da yatırımcılar için fırsatların tamamen ortadan kalkmadığını belirtti.

Subramanian, geniş endekslerin yükseliş potansiyelinin sınırlı olabileceğini ancak bireysel şirket hisselerinde hâlâ cazip yatırım fırsatları bulunduğunu söyledi. Bankanın yıl sonu için S&P 500 hedefi 7.100 puan seviyesinde bulunurken, endeks son kapanışını bu seviyenin üzerinde gerçekleştirdi.