ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-52 Stratofortress tipi bir stratejik bombardıman uçağı, Güney Kaliforniya'da konumlanan Edwards Hava Üssü'nden kalkış yaptığı esnada korkunç bir kazaya kurban gitti.

Pazartesi günü yerel saatle 11.20'de gerçekleşen olayda, uçakta bulunan 8 kişi hayatını kaybetti.

Rutin bir test uçuşu yürütmek üzere havalanan dev uçağın düşmesiyle birlikte, bölgeden kilometrelerce uzaktan görülebilen yoğun bir kara duman bulutu yükseldi ve uçak alevler içinde kaldı.

Edwards Hava Üssü Komutanı Albay James Hayes, düzenlediği basın toplantısında "askeri personel, devlet memurları ve devlet ihalesş sahiplerinin yaşamını yitirdiğini" duyurdu.

İlk video kayıtlarının incelenmesinin ardından kazadan kurtulmanın mümkün olmadığının anlaşıldığını kaydeden Hayes, kazanın tamamen üs sınırları içindeki pist alanında gerçekleştiğini ifade etti.

Yaşanan olayın ardından Edwards Hava Üssü'ndeki tüm uçuşlar geçici olarak durduruldu, üsse gelecek uçaklar farklı meydanlara yönlendirildi ve acil durum çalışmalarına odaklanılabilmesi için ticari olmayan ziyaretçi girişleri askıya alındı.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan ön incelemelerin 30 güne kadar sürebileceği, detaylı analizlerin ise 6 ayı aşabileceği belirtildi.