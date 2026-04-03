Orta Doğu'da gerilim had safhaya çıkarken İran'dan ABD'ye peş peşe darbeler geldi.

İran ve ABD medyasında yer alan haberlere göre; aynı gün içerisinde iki farklı savaş uçağının düştüğü bildirildi.

F-15 DÜŞTÜ; BİR PİLOT BULUNDU, DİĞERİ ARANIYOR

Gün içinde İran kaynakları Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15 Eagle savaş uçağının İran hava sahasında düşürüldüğünü bildirdi.

ABD tarafı olayın gerçekleştiğini teyit ederken, ülke basını uçakta bulunan iki pilottan birinin bulunduğu, diğer pilotu arama çalışmalarının ise sürdüğünü yazdı.

İKİNCİ UÇAK DA HÜRMÜZ'DE DÜŞÜRÜLDÜ

Bu arada ABD için kabus gibi geçen günde ikinci bir olay daha yaşandı.

The New York Times'ın aktardığına göre, ABD'ye ait A-10 Warthog savaş uçağı, Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü.

Tek pilotun bulunduğu uçakta pilotun güvenli şekilde kurtarıldığı bildirildi.

HELİKOPTER DE VURULDU İDDİASI

Öte yandan ABD'nin bölgedeki iki helikopterinin de İran tarafından vurulduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

NBC televizyonunun ABD'li iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, F-15 uçağı arama-kurtarma çalışmalarına katılan iki helikopter vuruldu.

Söz konusu helikopterlerdeki mürettebatın "güvende olduğu" aktarıldı.

Ancak iddiaya dair ne İran tarafından ne de ABD tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

ATEŞKESİ REDDETTİ

Ayrıca Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Pakistan öncülüğünde ABD ve İran arasında bir ateşkese ulaşılması için yapılan girişimlerin çıkmaza girdiğini yazdı.

İran basını da, Tahran yönetiminin ABD tarafından önerilen iki günlük ateşkes teklifinin reddedildiğini aktardı.