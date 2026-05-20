İsrail saldırılarının İran dini liderini ve diğer üst düzey yetkilileri öldürmesinden günler sonra ABD Başkanı Donald Trump ülkeyi içeriden birinin devralması gerektiğini belirtmişti.

Birçok uzman, ABD'nin bir ismi çok önceden seçmiş olabileceğini belirtmişti. Ancak o isim bir türlü ortaya çıkmadı. Sonuç olarak, İran'da rejim değişimi hayalleri suya düştü.

The New York Times ise ABD ve İsrail'in savaşa girerken tahmin edildiği üzere İran'ın yine lideri olarak yerleştirmek istedikleri bir ismi seçmişti.

Bu isim Amerikan karşıtı görüşleriyle tanınan eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejat oldu. Ancak İsrail saldırılarındaki bir hata, bu planın suya düşmesine sebep oldu.

EN ABSÜRT 'KURTARMA PLANI'

İsrail tarafından geliştirilen bu plana göre İran'daki teokratik yönetim, Ahmedinejad liderliğindeki isyancılar sayesinde düşecekti.

Ahmedinejad geçmişte İsrail'i haritadan silme çağrıları yapmış ve nükleer programı güçlü şekilde desteklemişti.

Son yıllarda ise rejim liderleriyle çatışmış ve Tahran'daki evinde göz hapsine alınmıştı. Bu sebeple ABD, Ahmedinejad'ı kullabileceğini düşünerek kendisiyle iletişime geçti.

Ancak Trump hükümetindeki bazı danışmanların bile mantıksız bulduğu bu riskli plan hedeflerin ne kadar yanlış değerlendirildiğini gözler önüne serdi.

Amerikalı yetkililerin aktardığı bilgilere göre Ahmedinejad ile de istişare edilen bu gizli plan hızla ters gitti. Ahmedinejad savaşın ilk gününde Tahran'daki evine düzenlenen bir İsrail saldırısında yaralandı.

NYT'ye konuşan kaynaklara göre "operasyon aslında Ahmedinejat'ı ev hapsinden kurtarmak amacıyla tasarlanmış" bir bombardımandı. Eski cumhurbaşkanı bu ölümcül saldırıdan sağ kurtulmayı başardı.

Ancak bu olayın ardından rejim değişikliği planına olan inancını tamamen kaybetti. Ahmedinejad o günden beri sadece bir kez kamuoyu önüne çıktı.

Kendisinin şu anki durumu ve nerede olduğu ise hiçbir şekilde bilinmiyor. ABD ve İsrail'in onu yeni hükümetin potansiyel lideri olarak görmesi Şubat ayındaki savaşın aslında Tahran'a daha uysal bir yönetim getirme umuduyla başlatıldığını gösterdi.

VENEZUELA PLANI İŞE YARAMADI

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly rejim değişikliği planı ve Ahmedinejad hakkındaki sorulara yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

Kelly operasyonun askeri boyutunu öne çıkardı, rejim değişikliği planına değinmedi. Mossad sözcüsü ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Savaşın ilk günlerinde ABD'li yetkililer ülkeyi devralabilecek pragmatik bir lider bulma planlarından bahsediyordu.

İstihbarat raporları İran rejimi içindeki bazı kişilerin ılımlı olmasalar bile Amerika ile çalışmaya istekli olduğunu gösteriyordu.

Trump ise o dönemde Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu yakalayan ABD güçlerinin başarısından büyük güç alıyordu.

Venezuela'da geçici halefin Beyaz Saray ile çalışmaya istekli olması Trump'a bu modelin başka yerlerde de uygulanabileceğini düşündürmüştü.

Ancak Ahmedinejad'ı yeniden iktidara getirme fikri Amerikan yönetiminde büyük bir şüpheyle karşılanmıştı.

Trump ve kabine üyeleri savaşın amacının sadece İran'ın askeri ve nükleer kapasitesini yok etmek olduğunu söylese de perde arkasındaki gerçekler çok farklı bir kumar oynandığını ortaya koyuyor.