İsrail ve ABD savaş uçakları İran'ın güneybatısındaki Bandar-e Mahşahr kentinde bulunan Marun Petrokimya Tesisine saldırdı.

Son bir saat içinde tesisin içinde ve çevresinde en az 50 adet ABD/İsrail hava saldırısı duyuldu. Saldırıların sürmesi bekleniyor.

Tesisteki işçiler tahliye edilirken saldırılar sebebiyle yaşanan yangınlardan dolayı bölgeye gazlar yayılmaya başladı.

Tasnim haber ajansı, saldırıdan sonra "Huzistan'da yakma gazı salınımı meydana gelmiştir ve bu durum halk için zehirlenme riski oluşturmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Tasnim'e konuşan Huzistan Valisi "bugün gerçekleşen ABD/İsrail saldırısında, birkaç petrokimya tesisi hasar görmüştür; bu tesislerde yangın söndürme çalışmaları hızla yürütülmüştür" dedi.

Vali, Havada yayılan bu duman, gazın salınmasından kaynaklanmaktadır ve halk için zehirlenme riski oluşturmamaktadır. Şu anda endişelenecek bir durum yoktur ve tüm yaralılar tedavi edilmiştir" diye ekledi.