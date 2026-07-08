Küresel piyasalar yeni güne jeopolitik gelişmelerin gölgesinde karışık bir seyirle başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a ilişkin açıklamaları ile Rusya'nın dizel ihracatını durdurma kararı emtia piyasalarında dalgalanmayı artırdı.

Trump, İran ile ateşkes beklemediğini ifade ederken, ülkeye yönelik bu akşam saldırı düzenlenebileceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

İRAN'DAN TRUMP'A YANIT

İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde İran'a yönelik açıklamalarına yanıt verdi.

ABD'nin dün gece gerçekleştirdiği saldırıları ve Trump'ın bugünkü açıklamalarını "maceracı girişim" olarak nitelendiren Velayeti, Trump'ı yeni gerilimlerin sorumlusu olmakla ve mutabakatı bozduğunu sözlü olarak da itiraf etmekle suçladı. Velayeti, Trump'ın bölgeyi bir kez daha ateşe sürüklediğini söyledi.

RUSYA'DAN DİZEL İHRACATINA YASAK

Piyasalardaki hareketliliği artıran bir diğer gelişme ise Rusya'dan geldi. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, enerji tesislerine yönelik terör saldırıları nedeniyle bazı rafinerilerin hasar gördüğünü, bunun da benzin üretimini düşürdüğünü açıkladı.

Akaryakıt istasyonlarının ciddi baskı altında olduğunu belirten Novak, iç piyasada arz güvenliğini sağlamak amacıyla dizel ürün ihracatının tamamen yasaklandığını duyurdu.

ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci dizel ihracatçısı konumunda bulunan Rusya, küresel dizel ticaretinin yaklaşık yüzde 15'ini tek başına karşılıyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Yaşanan gelişmelerin ardından petrol fiyatlarında yükseliş, altın fiyatlarında ise düşüş görüldü.

Brent petrolün varil fiyatı TSİ 18.42 itibarıyla 80,30 dolara yükseldi.

Ons altında aşağı yönlü sert hareketler yaşanırken, ons altın TSİ 18.42'de 4 bin 20 dolar seviyesini gördü.

Gram altın da ons altındaki düşüşün etkisiyle geriledi. Gram altın TSİ 18.42 itibarıyla 6 bin 56 liradan işlem gördü.

Borsa İstanbul'da da düşüşler görüldü. BIST 100 endeksi gün içinde 14 bin 175 puana kadar gerilerken, günü 14 bin 187 puandan tamamladı.