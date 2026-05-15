Hindistan’ın Bangalore şehri, bir gökdelenin zirvesinde konumlanan ve Beyaz Saray’ın mimari bir kopyası olan sıra dışı bir yapıya ev sahipliği yapıyor. 2010 yılında duyurulan ve 2016 yılında inşaat süreci belirginleşen malikane, Bangalore’un merkezindeki Kingfisher Tower’ın 33. ve 34. katlarında yer alıyor.

Toplamda 40 bin metrekarelik bir alanı kaplayan lüks konutun planlanan donatıları arasında şarap mahzeni, kapalı ısıtmalı havuz, açık sonsuzluk havuzu (infinity pool), spor salonu, spa merkezi ve çatı katında bir helikopter pisti bulunuyor. Binanın dış cephesi uzaktan bakıldığında tamamlanmış görünse de, yakın plan incelemeler son detayların eksik olduğunu ortaya koyuyor.

İÇ MEKAN ÇALIŞMALARI DURDURULDU

Projenin geliştiricisi olan firma, sözleşme gereği binanın dış kabuğunu tamamladıklarını ancak iç mekan çalışmalarının durdurulduğunu açıkladı. Geliştirme sürecine yakın kaynaklar, malikanenin yasal hak sahibinin kim olduğu konusundaki hukuki belirsizlikler nedeniyle iç mimari çalışmaların askıda kaldığını bildirdi.

Birkaç yıldır terk edilmiş halde duran bu yapı, günümüzde küresel ölçekte dikkat çeken bir mimari ve hukuki vaka olarak değerlendirilmeye devam ediyor.