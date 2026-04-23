Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana'da yıkılan Sami Bey Apartmanı'na ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Depremde yaklaşık 40 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan binanın firari müteahhidi Abdullah Aybaba'nın Tayland'da yakalandığı öğrenildi. TV Channel 7'nin aktardığına göre; Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 76 yaşındaki Aybaba, ünlü tatil beldesi Pattaya'da gözaltına alındı. VİZESİ İPTAL EDİLDİ 76 yaşındaki müteahhidin vizesinin iptal edildiği ve gözaltı sürecinin ardından Türkiye'ye iadesi için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, Türk emniyet birimleri ile Tayland makamları arasında kurulacak koordinasyon sonucunda iade sürecinin ilerleyeceğini belirtti. Söz konusu apartman, 2023 depremlerinde Adana’da yıkılan ve en fazla can kaybının yaşandığı binalardan biri olarak kayıtlara geçmişti.

