Mehmet Emre Gül, İsviçre merkezli Laderach’ı Türkiye pazarına taşıdı. Markanın İstanbul’daki ilk mağazaları İstinyePark ve Akasya AVM’de açıldı.





KİLOSU 8 BİN LİRA



Markanın Türkiye’deki fiyatları da dikkat çekti. Bir mağazasında 40 gramlık fındıklı bitter çikolatanın fiyatının 320 lira, kilogram fiyatının da yaklaşık 8 bin lira olduğu aktarıldı. Markanın internet sitesinde ise kilogram fiyatları 60-280 Euro arasında değişiyor. Türkiye’deki fiyatlar ise bu aralığı aşıyor. Mehmet Emre Gül’ün, bu yatırımı Aralık 2024 yılında kurduğu Felicitas Çikolata ve Gıda Sanayi AŞ üzerinden yürüttüğü belirtildi.



Abdullah Gül'ün oğlu Mehmet Emre Gül



Oksijen Gazetesi’nin haberinde 250 bin liralık sermayeyle kurulan şirketin, 2025’te iki ayrı sermaye artırımıyla değerinin 490 milyon liraya yükseldiği aktarıldı. Sermaye artırımlarında Cayman Adaları merkezli Alsara Investment Group ile iş insanı Selçuk Efe şirkete ortak olduğu, Gül’ün payının da yüzde 80’e gerilediği ifade edildi. Ortakların şirketi yüksek emisyon primiyle yatırım yapması da dikkat çekti