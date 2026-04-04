İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada polis memuru Mustafa Aydın şehit olmuştu. Bakan Gürlek trafik kazasında ağır yaralanan Polis memuru Seçkin Yalçın'ın da tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ikinci acı haberi şu ifadelerle duyurdu:

Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşen Polis Memuru Seçkin Yalçın’a Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum.

ŞEHİT POLİSİN ABİSİNİN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehit polis memuru Seçkin Yalçın'ın abisinin Zeytinburnu'ndaki evine Türk Bayrağı asıldı. Haberi alan Yalçın'ın yakınları ve mesai arkadaşları buraya gelerek aileye taziyede bulundu.

NE OLMUŞTU?

Kaza, 30 Mart günü saat 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler Bağlantı yolunda meydana geldi. Polisleri taşıdığı öğrenilen 34 LHU 912 plakalı servis aracı ile 34 EYG 499 plakalı otomobilin karıştığı kaza yaptı. Servis minibüsü bariyerlere çarparak durabilirken, otomobil refüje düştü. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 1 polis şehit olurken, 3'ü ağır 29 kişi yaralanmıştı.