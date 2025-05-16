Uzun yıllardır yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği yarışma programları ile milyonlara ulaşan Acun Ilıcalı'nın beklediği haber Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) geldi.



SPK'nın yayınladığı 15 Mayıs tarihli haftalık bülteninde, Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 TV Yayıncılık A.Ş.'nin 2 milyar liralık borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurusu onaylandı.



GEÇTİĞİMİZ YIL DA BAŞVURMUŞTU



Ilıcalı, şirketinin finansman talebini ve ihtiyacını karşılamak üzere geçtiğimiz yıl da SPK'ya başvuru yapmış ve Haziran 2024'te, TV8'e 600 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracına izin verilmişti.





Ayrıca yayınlanan bültende Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar liralık, Esasburda Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ'nin 1,5 milyar liralık, Beyaz Filo Oto Kiralama AŞ'nin 1,5 milyar liralık, Migros Ticaret AŞ'nin 3 milyar liralık, Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 330 milyon liralık, Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin 6 milyar dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.



BORSA TARİHİNDE BİR İLK



SPK ayrıca Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin 6 milyar 400 milyon liralık bedelli, sermaye artırım talebini de onayladı.



10 Nisan 2025 tarihinde yapılan başvuru, 35 günde onaylanırken, bu izinle birlikte Trabzonspor son 1,5 yılda üçüncü kez bedelli sermaye artırımına gitti. SPK, borsa tarihinde ilk kez bu kadar kısa süre içerisinde bir şirkete 3 kez sermaye artırım onayı vermiş oldu.

Trabzonspor'un son 10 yıl içerisinde yapmış olduğu 7 bedelle sermaye artırımı ise şu şekilde:



2025: %581,81

2024: %200

2024: %150

2023: %100

2020: %111,51

2019: %200

2015: %300











