Adalet Bakanlığı'nda yen bir yapılanmaya gidildi; bu kapsamda yedi ayrı daire başkanlığı kuruldu.

Buna göre; Faili Meçhul Suçları Araştırma, Terör Suçları, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları, Doğal Afet ve Kazalar, Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar, Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele ile Adli Emanet Daire Başkanlıkları kuruldu.

FAİLİ MEÇHULLER ARAŞTIRILACAK

Yeni yapılanmanın en dikkat çeken birimi ise "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı" oldu.

Söz konusu birim, geçmişte aydınlatılamayan dosyaların yeniden ele alınmasını sağlayacak.