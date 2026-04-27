İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Adreste 12 milyon 123 bin 10 bandrolsüz makaron, 2 milyon 250 bin sigara filtresi, 4 milyon 80 bin pamuk filtre, 4 makaron üretim makinası ve 1 lazer kodlama makinası ele geçirildi. Operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.I, K.E. ve A.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

