Adana’nın Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı’nda 2025 yılında gerçekleşen ancak görüntüleri sosyal medyada yeni yayılan olayda, Şuayip Ö. (26) isimli sürücü, akan trafikte otomobilini hayatını tehlikeye atacak şekilde kullandı.
DIREKSİYONDA AYAK, TAVANDA GÖVDE
Yüksek sesli müzik eşliğinde ilerleyen Şuayip Ö., sürücü koltuğunda ayağa kalkarak vücudunun yarısını aracın açılır tavanından (sunroof) dışarı çıkardı. Bu sırada aracın kontrolünü tamamen ayaklarıyla sağlayan sürücü, yanındaki arkadaşına o anları kaydettirdi. Tehlikeli şovun görüntüleri "sanal medya" hesaplarında paylaşılınca Adana Emniyeti harekete geçti.
"PİŞMANIM" DEDİ AMA KURTULAMADI
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede kimliği tespit edilerek gözaltına alınan Şuayip Ö., emniyetteki ifadesinde suçunu kabul etti. Genç sürücü, "Yaptığımın yanlış olduğunun farkındayım. Pişmanım, keşke yapmasaydım" diyerek kendini savundu.
İlk olarak, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Kamunun huzurunu kaçıracak şekilde araç kullanma" maddeleri uyarınca 2 bin TL idari para cezası kesilen gencin, sürücü belgesine de el konuldu.
Karar bununla da sınırlı kalmadı; sürücünün motorlu araç kullanmaya zihinsel ve ruhsal olarak uygun olup olmadığının kesin olarak saptanması için Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevki gerçekleştirildi.