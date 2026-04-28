Adana’nın Kozan ilçesinde bir baba, tartıştığı kızını bıçakla yaraladıktan sonra kayıplara karıştı.

Olay, akşam saat 19.30 sularında Tufanpaşa Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Y.K. isimli şahıs ile kızı S.K. (35) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Gerginliğin tırmanması üzerine Y.K., yanındaki bıçakla kızına saldırarak iki kez yaraladı.

Saldırının ardından S.K. kanlar içinde kalırken, şüpheli baba olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan saldırgan babanın yakalanması için geniş çaplı bir çalışma yürütüyor.