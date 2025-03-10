Adana’da mobilya ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren 35 yaşındaki iş insanı Mahmut Tarhan, 15 milyon lira haraç talebini reddettiği için iş yerleri ve araçlarına yönelik 13 kez silahlı saldırıya maruz kaldı. Son olayda bacağından vurulan Tarhan, “Fabrikalarım durdu, çalışanlarımın can güvenliği yok” diyerek yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

'SANA CEZA KESTİK'

Ekim ayında cep telefonundan aranan Tarhan, kimliği belirsiz bir kişinin “Sana ceza kestik. 5 milyon lira vereceksin, yoksa sonun kötü olur” tehdidiyle karşılaştı. Parayı ödemeyi reddeden Tarhan’ın Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’ndeki iş yerine tabanca ve tüfeklerle ateş açıldı. Beş ay boyunca süren tehditler kapsamında iş yerleri ve otomobilleri toplam 13 kez kurşunlandı. Saldırı anları güvenlik kameralarınca kaydedildi. Tarhan, emniyete şikayette bulunmasına rağmen sonuç alamadığını belirtirken, şüphelilerin haraç talebinin her şikayet sonrası artarak 15 milyon liraya ulaştığını ifade etti.

BACAĞINDAN VURULDU

3 Mart’ta motosikletle iş yerine gelen kasklı bir saldırgan, Tarhan’ın ağabeyi Mehmet Emin Tarhan’a tabanca doğrulttu ve tetiği çekti. Silahın tutukluk yapması üzerine Mehmet Emin Tarhan şüpheliyi dışarı itti. Sesleri duyarak sokağa çıkan Mahmut Tarhan, saldırganın peşine düştü. Bu sırada dengesini kaybedip düşen şüpheli, Tarhan’ı bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Tarhan ameliyat edildi, ancak kemiğe isabet eden kurşun çıkarılamadı. Tedavisi evde devam eden Tarhan, iş yapamaz hale geldiğini söyledi.

'SENİ KORUYABİLECEĞİNE İNANIYORSAN DEVLETE GÜVEN'

Tarhan, ilk saldırıda aracının kurşunlandığını ve durumu polise bildirdiğini anlattı. Ancak şüpheliler, kendisini arayarak “Seni koruyabileceğine inanıyorsan devletine güven” diyerek alay etti. Başlangıçta 5 milyon lira olan haraç talebi, her şikayetle birlikte yükseldi. Tarhan, adliyeye ifade vermeye gitmeye korktuğunu, “Adliye çıkışı seni vuracağız” tehdidi aldığını ve bu nedenle ifade veremediğini belirtti.

FABRİKALARIM DURDU

Son olayda ağabeyine silah doğrultulduğunu ve şüpheliyi kovalarken vurulduğunu anlatan Tarhan, artık şehirde kalamayacağını düşünüyor: “Fabrikalarım durdu, çalışanlarımın can güvenliği yok. İş yerlerimi kiraya vermeyi planladım, ama kiracıların da rahatsız edileceğini öğrendim. Emniyetimiz güçlü, fakat biz 3-5 kişiye boyun eğmek zorunda kaldık.” Tarhan, tehditler ve saldırılar nedeniyle işlerini kapatıp Adana’yı terk etmeyi ciddi şekilde değerlendiriyor.