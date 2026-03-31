Yılmaz Özdil yapılan operasyonların CHP lideri Özgür Özel'i hedef aldığını ifade ederek "Özgür Özel'e tuzak hazırlanıyor" dedi.

"- Özgür Özel ile ilgili bir takım yeni iddialar ortaya atacaklar. Toplum nazarında Özgür Özel'i bir yere koyacaklar. Şu anda tüm fezlekeler hakaretle ilgili. Bu fezlekeler mecliste bekleyecek. Milletvekilliği sona erene kadar ama bir takım iddialarla ona farklı bir gömlek giydirecekler.

- Bakın buradan uyarıyorum. Özel'in üzerinde "Madem bu kadar delikanlısın dokunulmazlığını kendin kaldır" diye tartışma açacaklar. Sen karışma diyorlar ama ben arkadaşça söyleyeyim. Önce Özgür Özel'in dokunulmazlığı tartışması açacaklar. Sonra hem yandaş hem sosyal medyada tahrik etmeye başlayacaklar.

- İddia ediyorum sosyal medyada maalesef CHP'li trollerle hareket eden bir takım troller Özgür Özel'in üzerinde basınç uygulayacaklar. Ben Özgür Özel'i tanıyorsam ki İzmir Anadolu Lisesinden beri tanıyorum. Ben kendi dokunulmazlığımı kaldırıyorum diyebilir.

- Buradan uyarıyorum. CHP'nin bu tuzağa düşmemesi için şimdiden pozisyon alınması lazım. Bununla ilgili pozisyon alınması lazım. Özgür Özel'i bu duygusal basıncın içine sokmamak lazım. Bu tuzağı Özgür Özel'e şu anda hazırlıyorlar."