İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Mahmutbey Mahallesi'nde yer alan Bölge İdare Mahkemesi otoparkında sabah saatlerinde kaza meydana geldi. Saat 09.30 sıralarında aracıyla otoparkta manevra yapan bir kadın hakim, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, hızla geri giderek önce otoparkın demir korkuluklarını parçaladı, ardından da yaklaşık iki metre yükseklikten düşerek ters döndü. Kazanın ardından araç içerisinde bulunan yaralı hakim, çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza mahalline hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan hakimin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kullanılamaz hale gelen otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde kazaya ilişkin inceleme başlattı.