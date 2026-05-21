Son TV'nin haberine göre; Çanakkale 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.K.T. hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında kadın başkanın saç örneklerinde kokain tespit edildiği belirtilirken, dosyada “Uyuşturucu parası yaz aşkım” mesajı, para transferi konuşmaları, adli tıp raporları, HSK tarafından açığa alınma süreci, denetimli serbestlik ve tedavi kararına ilişkin ayrıntılar da yer aldı.

WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla hakkında işlem yapılan ve “Taksici Kadir” olarak bilinen Kadir Demirdelen’in cep telefonunda yapılan incelemelerde kadın başkanla gerçekleştirilen WhatsApp yazışmalarının tespit edildiği belirtildi. Dosyada, F.K.T.’nin Demirdelen’in telefonunda “Adliye 4. Ağır Ceza Başkanı” olarak kayıtlı olduğu kaydedildi.

Dosyaya giren yazışmalarda para transferi sırasında açıklama kısmına ne yazılacağına ilişkin konuşmaların bulunduğu aktarıldı. Mesajlarda:

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre mesajlaşmalarda şu ifadelerin geçtiği öne sürüldü:

Kadın hakim başkan F.K.T.: “Aşkımm evdeyim…

Kadir Demirdelen: “Tamam nefesim”

Kadın hakim başkan F.K.T.: “Ses ver ki 🙂 :)”

Kadir Demirdelen: “Uyuşturucu parası yaz aşkım”

Kadir Demirdelen: “Lan boş bırak boş bırak 6 milyon dolar mı atıyorsun”

Kadın hakim başkan F.K.T.: “Yaaaa senin taksi cart curtun var”

Kadir Demirdelen: “Aşkım taksiyle benim IBAN’ımın ne alakası var”

Kadın hakim başkan F.K.T.: “Tamam işine bak 🙂 :)”



Taksici Kadir Demirdelen



AÇIĞA ALININCA ADLİYEYİ BASTI

HSK, soruşturmanın sağlıklı şekilde tamamlanabilmesi amacıyla mahkeme başkanı F.K.T.’yi üç ay süreyle görevden uzaklaştırdı.

Açığa alındığını öğrenen kadın hakim, bu karara çok sert bir tepki göstererek görev yaptığı adliye binasına gitti. Başsavcılık katında koridorlara çıkarak çevredekilere yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu ve tehditler savurduğu öne sürülen F.K.T., güvenlik görevlileri ve adliye personelinin müdahalesiyle binadan uzaklaştırılabildi. Hem yaşanan şiddet olayı hem de sonrasında ortaya çıkan usulsüzlük iddialarıyla ilgili çok yönlü adli ve idari süreç devam ediyor.

HSK SÜRECİ DEVREYE GİRDİ

Soruşturma sürecinde dosyanın HSK'ya bildirildiği ve F.K.T. hakkında açığa alma kararı verildiği öğrenildi.

Süreç kapsamında kadın başkanın lojmanı, makam odası ve aracında arama kararları uygulandığı, ayrıca kan, idrar ve saç örnekleri alındığı belirtildi.

SAÇ ÖRNEKLERİNİN TÜMÜNDE KOKAİN BULGUSU

Soruşturma kapsamında F.K.T.’den kan, idrar ve saç örnekleri alındı. Alınan örneklerin Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi’nde detaylı toksikolojik incelemeye tabi tutulduğu öğrenildi.

Adli tıp incelemesinde kadın başkandan alınan kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı herhangi bir maddeye rastlanmadığı belirtildi.

Ancak hazırlanan raporda dikkat çeken en önemli bölüm saç örneklerine ilişkin oldu.

Rapora göre F.K.T.’den sağ, sol, ön ve arka bölgelerden alınan saç örneklerinin tamamında “cocaine” maddesine rastlandığı kaydedildi.

Adli tıp raporunda ayrıca saç örneklerinde Fluoxetine etken maddesine de rastlandığı belirtildi. Fluoxetine’in bazı nörolojik ve psikiyatrik tedavi süreçlerinde kullanılan ilaçların etken maddeleri arasında yer aldığı öğrenildi.

Dosyada ayrıca “Taksici Kadir” olarak bilinen Kadir Demirdelen’den alınan idrar örneklerinde de amfetamin ve kokain değerlerinin pozitif çıktığı kaydedildi.

F.K.T. SUÇLAMALARI REDDETTİ

Soruşturma dosyasında F.K.T.’nin ifadesinde uyuşturucu madde kullanmadığını ve isnat edilen suçlamayı kesinlikle kabul etmediğini söylediği belirtildi.

Kadın başkanın savunmasında, Kadir Demirdelen’e 22 bin TL’yi ihtiyaç sahibi bir kadına yardım amacıyla gönderdiğini söylediği öğrenildi. Açıklama kısmına ne yazacağını sorduğunu, Demirdelen’in ise “uyuşturucu parası yaz, 6 bin dolar mı atıyorsun” şeklinde cevap verdiğini anlattığı belirtildi.

F.K.T.’nin ayrıca uyuşturucu madde görmediğini, kullanmadığını ve nörolojik ilaçlar kullandığını söylediği kaydedildi.

SORUŞTURMAYI BAŞSAVCI VEKİLİ MURAT YİĞİTER YÜRÜTTÜ

Soruşturma dosyasında dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise süreci tecrübesiyle bilinen Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Yiğiter’in yürütmesi oldu.

Dosyada yer alan değerlendirmede, WhatsApp yazışmaları, para transferi içerikleri, adli tıp raporları ve diğer deliller birlikte değerlendirilerek F.K.T. hakkında kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphe oluştuğu kanaatine varıldığı belirtildi.

KDAEK KARARI VERİLDİ

Soruşturmayı titizlikle yürüten Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu’nun 191/2 maddesi kapsamında F.K.T. hakkında “Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi” kararı verdi.

Karara göre F.K.T. hakkında kamu davasının açılması 5 yıl süreyle ertelendi. Ancak bu süreç boyunca denetim altında tutulacağı belirtildi.

Dosyada ayrıca F.K.T. hakkında 1 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına, tedaviye tabi tutulmasına ve erteleme süresi boyunca uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti amacıyla yılda en az iki kez ilgili kuruma sevk edilmesine karar verildiği kaydedildi.

BAŞSAVCILIKTAN SERT UYARI

Kararda, denetimli serbestlik veya tedavi yükümlülüklerine aykırı davranılması halinde kamu davasının yeniden açılacağı, ayrıca yeniden uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılması durumunda dosyanın doğrudan mahkemeye taşınacağı ifade edildi.

Soruşturma dosyasında adli emanette bulunan 6 adet CD’nin de delil olarak muhafaza altına alındığı öğrenildi.